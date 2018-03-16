«Сотрите мне память»: модель Юдокси Яо хочет во всем походить на Ким Кардашьян

Ким Кардашьян даже не догадывается о том, что втянута в увлекательное соревнование. Например, у модели Юдокси Яо из Кот-д’Ивуара объем бедер больше 150 сантиметров, чем она невероятно гордится. Ведь девушка пытается во всем походить на своего кумира.

В отличие от Ким Кардашьян, Юдокси Яо утверждает, что ее красота от природы. По словам девушки, она никогда не прибегала к услугам пластических хирургов. «У меня никогда не было косметических операций. Никогда, никогда, никогда в жизни. Я всегда была такой. У моих родителей тоже большие бедра, даже больше, чем у меня», — утверждает девушка с выдающимися формами.

Юдокси Яо не раскрывает свой возраст, а также размер одежды, которую носит. По словам девушки, выбирая гардероб, она пытается соответствовать любимой Ким. «Люди с такой фигурой, как у меня, редко носят облегающую одежду. Они предпочитают носить одежду, которая прячет их формы. Я этого не делаю, и это может шокировать людей», — говорит модель. Африканская модель рассказала, что она предпочитает надевать облегающие джинсы или лосины. Но если одежда слишком целомудренна, то в ход идут ножницы.

Весит Яо около 100 килограммов, но садиться на диету она даже и не думает. Более того, все ее килограммы любимы и уменьшать свои великолепные формы девушка ни за что не будет. У Юдокси есть страничка в Инстаграме, а также в Фейсбуке, где на нее подписаны уже более полумиллиона человек. Девушка старается не разочаровывать своих фолловеров и регулярно опубликовывает в микроблоге свои фотографии, делая акцент на свою необъятную пятую точку.

По словам Яо, на улице на нее постоянно обращают внимание и хотят с ней сфотографироваться. «Люди головы сворачивают, чтобы лучше меня рассмотреть, особенно мужчины. Это приятно», — с гордостью сообщила модель.

А тем временем, комментаторы в социальных сетях делятся своим мнением по поводу пышных форм Юдокси Яо: «Даже попа Ким мне теперь кажется совсем небольшой!» «Ничего себе, ответ из Африки…» «Моя жизнь теперь никогда не будет прежней…» «А где-то плачет Ким Кардашьян» «Закройте мне веки и сотрите память!» «Пардон, но покажите мне ее унитаз» «Все дело в корсете! Глупенькая девушка, ведь здоровье потом не купишь».

А тем временем, сама Ким Кардашьян недавно вернула черный цвет своим волосам, о чем давно просили ее многочисленные поклонники.