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Тогда и сейчас: почему Анастасия Решетова резко разлюбила прозрачные наряды и скрывает фигуру
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Тогда и сейчас: почему Анастасия Решетова резко разлюбила прозрачные наряды и скрывает фигуру 

WMJ.ru 16 марта 2018
Фото: WMJ.ru
Даже на последний показ Bella Potemkina, прошедший в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia, звезда приехала не в мини и даже не в наряде с глубоким декольте, а выбрала скромное алое платье в пол. А ведь еще два сезона назад Решетова вышла на подиум все у той же Беллы Потемкиной в дутом пуховике, надетом на полупрозрачный комплект белья. А в прошлом сезоне модель и вовсе вышла на подиум практически в неглиже. Анастасия Решетова в качестве гостьи показа Bella Potemkina сезона осень-зима — 2018-2019 Анастасия Решетова в качестве модели на показе Yasya Minochkina сезона весна-лето — 2017 Анастасия Решетова в качестве модели показа Bella Potemkina сезона осень-зима — 2017-2018 Анастасия Решетова в качестве модели на показе Yasya Minochkina сезона осень-зима — 2017-2018 Instagram Решетовой тоже стал значительно скромнее. Вероятно, восточные корни Тимати просто не позволяют ему разрешать Насте слишком оголяться на людях, да и подруга одного из самых известных артистов и серьезных продюсеров страны все-таки должна одеваться соответственно, а не светить своими прелестями. А как ты считаешь, в чем причина изменений стиля Решетовой? Еще больше новостей, видеопоказов и звездных хроник, а также прямую трансляцию с подиума смотри на нашем специальном проекте и оставайся в тренде! Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Фото: архивы пресс-служб, Екатерина Ширинкина / WMJ.ru, Instagram
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