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7 недорогих, но эффектных способов выглядеть классно этой весной
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7 недорогих, но эффектных способов выглядеть классно этой весной 

Собака 16 марта 2018
Фото: Собака
С каждым сезоном мода становится все более демократичной: вместо шелковых поясов — ремни-изоленты, вместо бархатных ботфортов — резиновые галоши. Рассказываем, что дизайнеры придумали на этот раз, чтобы стиль стал доступен каждому.
Голые ноги + гольфы
Призываем весну тотальным оголением (осторожно, игры с погодными катаклизмами могут быть опасны для вашего здоровья!): чтобы защитить ноги от обморожения, надеваем длинные гольфы или плотные носки. Versace комбинируют их с ботильонами на платформе, Ashish — с туфлями эпохи Людовика XIV, Miu Miu — с лакированными туфлями, а итальянцы из Albino Teodoro — с едва заметными босоножками. Берем с брендов пример и достаем из запасов клетчатые, кислотные и «говорящие» модели. Носки с надписью «Мамин negodjai-Папин samurai» в этом сезоне как нельзя кстати!
Платье + кожаные перчатки
Самым популярным аксессуаром с прошедших Недель моды были длинные перчатки: у одних марок они синтезировались с бадлонами (и превращались в одну цельную вещь), а у других представали в самых экстремальных сочетаниях. Chanel разбавил ими консервативное кружевное платье, Moschino — образ в стиле Жаклин Кеннеди, а Ann Demeulemeester — гранжевое пальто.
Консервативная одежда + узкие очки
Этой весной косплеим Тринити из «Матрицы» — лакированными плащами, черными тотал-луками и, конечно, узкими очками. Они едва прикрывают глаза и вряд ли спасут от солнца — но когда в Петербурге очки носили для функциональности, а не для красоты?
Платье + аксессуары из пластика
Дождевик, купленный в переходе, можно не снимать после дождя — спускаем его на плечи, перевязываем ярким ремнем и ловим удивленные взгляды прохожих. Лучшим другом антипогодной вещи станет прозрачная сумка и туфли в пластике — дешево, футуристично и легализовано Martin Margiela, Off-White и самим Карлом Лагерфельдом.
Костюм + поясная сумка
Конкурентами поясных сумок стали клетчатые баулы и крошечные клатчи-медальоны, поэтому дизайнеры повышают их роль с помощью новых функций. Теперь они не только вальяжно висят на талии и освобождают руки для селфи, но и подпоясывают рубашки, барочные костюмы, спортивные комбезы и вечерние наряды.
Платье + кепка-козырек
Пора взяться за голову: из гигантского ассортимента ретро-шляп, полицейских фуражек и капоров для кемпинга выбираем пластмассовые козырьки как у Марии Шараповой и Каролины Возняцки. Стилем теннисисток вдохновляются Мария Грация Кьюри, Раф Симонс, Томми Хилфигер и Рианна, которая несколько сезонов подряд делает коллекции для спортивного бренда Puma.
Casual-образ + пакет
Нет, мы не шутим: насчитали около 20 подиумных марок, которые теперь занимаются продажей пакетов. John Galliano призывает носить их с шелковыми платьями, Burberry делают пакеты из кожи, а Balenciaga разрисовывают полиэтилен картинками. Чисто русское комбо — положить в пакет пакеты и сочетать их по цвету с обувью.
Фото: vogue.com
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