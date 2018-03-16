Ляйсан Утяшева, Виктория Исакова и другие на вечеринке известного бренда 

Эта неделя была насыщенна мероприятиями. В Москве прошло сразу несколько вечеринок от разных модных брендов. Вчера, например, 15-летие отметил флагманский бутик Louis Vuitton, который расположился в Столешниковом переулке. На праздник французского Дома пришли Ляйсан Утяшева, Филипп Киркоров, Виктория Исакова, Маша Федорова и многие другие.
Супруга Павла Воли появилась на мероприятии в черно-белом пальто, а Виктория Исакова выбрала классический образ: черные брюки и белую футболку, поверх которой надела коричневую дубленку. Наталья Османн и Анна Ивченко блеснули в строгих костюмах, а Сабина Ахмедова предпочла кожаное платье.
Анна Ивченко
Филипп Киркоров
Ирина Вольская
Изета Гаджиева
Ляйсан Утяшева
Мария Лимонова
Юлия Прудько и Мари Коберидзе
Мот с супругой
Наталия Османн
Сабина Ахмедова
Виктория Исакова
Юлия Хлынина