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Это официально: Маруся Фомина ждет ребенка от Алексея Киселева
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Это официально: Маруся Фомина ждет ребенка от Алексея Киселева 

Журнал ОК! 16 марта 2018
Вчера в Москве состоялся показ известного итальянского бренда. На подиуме новую коллекцию представила бывшая возлюбленная Павла Табакова — Маруся Фомина. Собравшиеся в зале не смогли не заметить округлившийся живот модели. Чуть позже информацию о ее беременности подтвердил Алексей Киселев. Возлюбленный Маруси опубликовал в Instagram ее фото, которое лаконично подписал:
Моя Маруся Фомина. Очень беременная и сексуальная. Люблю тебя!
Маруся Фомина
Напомним, что о романе Фоминой и Киселева заговорили прошлой осенью, когда влюбленные пришли вместе на фестиваль Context. Diana Vishneva. Ранее модель встречалась с сыном Олега Табакова — 22-летним Павлом. Они познакомились в 2015 году и пришли в статусе пары на премию «Человек года». Спустя пару недель после знакомства они стали жить вместе. Мама актера Марина Зудина не была против их союза, однако зимой 2016-го влюбленные разошлись.
Маруся Фомина и Павел Табаков
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