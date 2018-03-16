Это официально: Маруся Фомина ждет ребенка от Алексея Киселева

Вчера в Москве состоялся показ известного итальянского бренда. На подиуме новую коллекцию представила бывшая возлюбленная Павла Табакова — Маруся Фомина. Собравшиеся в зале не смогли не заметить округлившийся живот модели. Чуть позже информацию о ее беременности подтвердил Алексей Киселев . Возлюбленный Маруси опубликовал в Instagram ее фото, которое лаконично подписал:

Моя Маруся Фомина. Очень беременная и сексуальная. Люблю тебя!

Маруся Фомина

Напомним, что о романе Фоминой и Киселева заговорили прошлой осенью, когда влюбленные пришли вместе на фестиваль Context. Diana Vishneva. Ранее модель встречалась с сыном Олега Табакова — 22-летним Павлом. Они познакомились в 2015 году и пришли в статусе пары на премию «Человек года». Спустя пару недель после знакомства они стали жить вместе. Мама актера Марина Зудина не была против их союза, однако зимой 2016-го влюбленные разошлись.

Маруся Фомина и Павел Табаков