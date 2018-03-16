Покорение вершины: 7 самых стильных пар ботильонов на каблуке из весенних коллекций

Что такое ботильоны? Кажется, дизайнеры и стилисты до сих пор не могут найти четкое определение, что же такое ботильоны. Поэтому обычно под ними подразумевают нечто среднее между туфлями и сапожками. Из-за длины голенища на английском языке они называются «ankle boots» — ботинки до лодыжек. Ботильоны могут иметь различную высоту каблука и форму мыса. Видимо-невидимо Классические черные ботильоны имеют округлый мысок, тонкий каблук средней высоты и закрывают лодыжки. Однако дизайнеры обуви охотно экспериментируют и с расцветкой, и с формой каблука, и с материалами.

Округлые и квадратные мысы обуви постепенно уходят в прошлое. В моде снова классика — слегка заострённая, но не удлинённая форма. Причём в этом году мыс декорируют вышивкой или лаковым покрытием. А вот вариантов каблуков масса: шпильки, квадратные, расширяющиеся к низу, танкетки и скрытые платформы.

На пике популярности в этом сезоне ботильоны в ковбойском стиле, которые напоминают укороченные ковбойские сапоги. Обычно у таких моделей массивный, чуть скошенный каблук, который удобен для длительных прогулок.

Еще один тренд — ботильоны-чулки с эластичным голенищем, плотно облегающим ногу.

Bershka. Ботильоны-чулки на каблуке. 3599 р.

Bershka. Ботильоны в кавбойском стиле с заклепками. 4999 р.

Zara. Красные ботильоны с эластичным голенищем. 4999 р.

H and M. Бежевые ботильоны. 1999 р.

В плане расцветки весна 2018 благоволит тем, кто желает выделиться. В моде вышивка, цветочные принты, звезды, яркие цвета и фурнитура. Выбор за вами.

Ну а материал лучше всего подбирать по погоде: часто на витринах магазинов стоят замшевые ботильоны, но они подходят только для сухой погоды. От влажности замша очень скоро теряет товарный вид. В топе продаж все также натуральная и искусственная кожа. Впрочем, есть и кое-что поинтереснее: например, резиновые или пластиковые ботильоны, которым не страшны никакие лужи.

Zara. Ботильоны из пластика на каблуке. 3599 р.

Zara. Ботильоны эластичные на каблуке. 4599 р.

Mango. Ботильоны с вышитыми звездами. 3599 р.

В чем подвох? Коварство этой обуви заключается в том, что она визуально «перерезает» ногу в самом невыгодном месте — по линии щиколотки — и зрительно укорачивает ноги. Конечно, девушкам, у которых от природы длинные стройные ноги, не стоит об этом переживать, а тем, кто обеспокоен пропорциями фигуры, следует быть осторожнее и грамотно подходить к выбору высоты голенища. Как выбрать идеальные именно для вас? Только путём примерки. На все случаи жизни Ботильоны выгодно отличаются от сапог тем, что уместно смотрятся и на улице с верхней одеждой, и в помещении, и даже в комплекте с вечерней одеждой. Здесь играет на руку их двойственная природа: в помещении они воспринимаются как туфли, а за его пределами — как сапоги. Поэтому смело можете надевать ботильоны на любые мероприятия. Они органично вписываются в деловой комплект со строгой юбкой или брюками для офиса. Удобны на прогулке — в комплекте с джинсами. Эффектно дополнят нарядное платье или вечерний комбинезон на светском мероприятии или романтическом свидании. Какие выбрать и с чем носить?

Удачным решением станут ботильоны спокойных цветов: бежевые, коричневые и серые. Они не так сильно контрастируют с тоном кожи и, соответственно, не полнят ноги. Предпочтительна обувь хотя бы на небольшом каблуке — она скорректирует пропорции и зрительно добавить вам роста. Если вы выбрали самую универсальную обувь черного цвета, то носите ее с черными плотными колготками или темными джинсами и брюками. Надевать с черными ботильонами светлые колготки не стоит — акцент сместится невыгодным для силуэта образом. Отличная пара для ботильонов — длинная юбка, которая закрывает щиколотку. А вот от юбок миди, ещё одного тренда сезона, в данном случае лучше отказаться.

Фото: instagram.com. Виктория Джастис

Фото: instagram.com. Виктория Джастис