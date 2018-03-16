Джинсы навсегда: 6 моделей, которые будут носить даже ваши внуки!

Первые джинсы изобрели в 1873 году: Леви Страусс хотел создать самые крепкие рабочие брюки, но не подозревал, что спустя десятилетия они станут классикой. Первый фасон для женщин появился намного позднее — в 1934 году, а к 1960-м джинсы обрели такую популярность, что вытеснили из гардероба юбки.

В каждом десятилетии был свой характерный фасон и что удивительно — любой из них моден прямо сейчас!

1960-е годы: клеш

Джинсы клеш — самый узнаваемый элемент стиля хиппи и неспроста: прочная ткань брюк защищала молодых активистов как от полиции на акциях протеста, так и от грязи и дождя на музыкальном фестивале «Вудсток». Иконой стиля тех времен была 17-летняя британская модель Твигги. Ее худенькая мальчишеская фигура и короткая стрижка бросали вызов привычной женской красоте и отражали мятежный дух десятилетия.

Джинсы клеш возвращались в моду в 90-х годах и сейчас. Но фасон не изменился с далеких 60-х: брюки средней посадки должны плотно облегать бедра, а клеш — начинаться строго от колена.

1970-е годы: трубы

В 70-е джинсы обрели массовую популярность и из гардероба хиппи перекочевали к хорошим девочкам и домохозяйкам. Джинсы доказали свое удобство и универсальность: их надевали на прогулку, поход за продуктами и даже в школу. Но фасон радикально изменился — в моду вошли максимально широкие штанины-трубы, расходящиеся прямо от бедра. Возможно, в этом «виноваты» роликовые коньки, пик популярности которых пришелся как раз на 70-е годы. Еще одна отличительная черта тех времен — всевозможные украшения на боковых панелях: стразы, заклепки, вышитые узоры.

Джинсы-трубы снова вошли в моду, но чуть в ином исполнении — укороченном фасоне кюлот.

1980-е годы: варенки

Дикий начес, серьги-обручи, розовая помада и джинсы варенки — вот к чему стремились все женщины 80-х, глядя на свою икону стиля — Мадонну. В новом десятилетии джинсы заметно изменились: вместо широких клешей — зауженные «бананы», вместо ровного цвета — пятнистая варенка. Посадка стала завышенной: сместилась с бедер на талию. Но главное, что отличало модные джинсы — яркий дизайнерский лейбл. Впервые женщины стали обращать внимание на этикетку и мечтали заполучить в свой гардероб джинсы Calvin Klein или Guess.

Мы уже не так одержимы лейблами и ловко сочетаем дорогие и доступные вещи в одном комплекте. Но вот варенка из 80-х актуальна как никогда: выбирайте хоть свободный покрой mom-jeans, хоть узкие скинни.

1990-е годы: гранж

В 90-х моду задавали не дизайнеры, а музыканты. Подростков вдохновляли рок-группы с вершин чартов: Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Radiohead, Guns N’Roses. В моду вошел стиль гранж, а значит, джинсы тоже поменялись: стали более мешковатыми, дырявыми и рваными. Закатанные снизу штанины завершали намеренно растрепанный вид. Кроме самих джинсов, в моду также вошла другая одежда из денима: комбинезоны, куртки, рубашки и юбки.

Вы удивитесь, но современный модный гардероб почти полностью состоит из отголосков 90-х: наверняка у вас есть джинсы-бойфренды, рубашка из денима, а может быть и комбинезон.

2000-е годы: низкая посадка

Джинсы резко изменились на рубеже тысячелетий: после завышенной талии 80-х и 90-х годов, дизайнеры вывели на подиумы экстра-низкую посадку на бедрах. Тренд поддержали поп-звезды Бритни Спирс Кристина Агилера , в каждом клипе обнажая свои идеальные тела.

Говорят, что мода возвращается 20 лет спустя. Пока низкая посадка не в фаворе, но мы не советуем избавляться от джинсом «на грани приличия», все вернется!

2010-е годы: скинни

Текущее десятилетие подарило нам совершенно новый фасон джинсов — узкие скинни, подчеркивающие все изгибы фигуры. В моде также и джегинсы — супер-эластичные легинсы из тонкого денима. Такие брюки универсальны и отлично смотрятся с любой обувью: высокими сапогами, кедами, кроссовками, балетками и каблуками. Мода стала демократичной: даже такие дивы, как Ким Кардашьян и Бейонсе, могут появиться на публике в бюджетных джинсах из H&M.

Сложно угадать, как изменятся джинсы уже через пару лет, но ясно одно — они останутся с нами навсегда.

Фото: abercrombie.com, dailymail.co.uk, waywestyle.com, mojome.com, sophiemaestyle.com, nawo.com, cliqueimg.com, winterspast.com, eatsleepdenim.comsydnestyle.com, etsy.com, mundorosa.com, grasiemercedes.com, fashionhotbox.com, therichest.com, kaleidoscopelive.ru, mariahornquist.com, mywebroom-blog.com, denimology.com, look.tm