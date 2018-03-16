К весне готова! Наталья Чистякова-Ионова пришла на коктейль Liu Jo в полупрозрачных белых кюлотах и рубашке 

Наталья Чистякова-Ионова Ксения Бородина Виктория Лопырева Алена Шишкова Александра Федорова Маргарита Мамун Виктория Дайнеко Елена Летучая Ясмина Муратович Анжелика Тиманина Анжелика Каширина Мария Ивакова Ксения Сухинова Алена Чендлер Марко-Марки Анастасия Гезерская Милана Королева Мария Шумакова Марко Марки и Ксения Сухинова Полина Аскери Маша Федорова Артем Королев Анна Русска Наталья Давыдова Дарья Клюкина Мария Далакян Наталья Чистякова-Ионова и Марко Марки Торжественное открытие флагманского бутика Liu·Jo Марко Марки, основатель и креативный директор бренда Liu·Jo, был рад лично приветствовать гостей мероприятия, среди которых были замечены Ксения Бородина, Наталья Чистякова-Ионова, Виктория Лопырева, Мария Ивакова, Алена Шишкова, Маргарита Мамун, Виктория Дайнеко и многие другие. Наталья Чистякова-Ионова выбрала для мероприятия очень весенний образ: кюлоты и рубашку, сшитые из полупрозрачного кружева, и модные босоножки с тонкими ремешками. А вот телеведущая Ксения Бородина составила образ, напоминающий школьный наряд. Видимо, она еще не очень готова расставаться с плотной юбкой и колготками. Наталья Ионова-Чистякова Ксения Бородина В рамках мероприятия также состоялось Trunk Show новой коллекции Liu·Jo весна-лето — 2018. Модели продемонстрировали гостям полноценные образы, составленные из вещей новой линейки. За музыкальное сопровождение и настроение на вечере отвечала Александра Федорова. Александра Федорова Листай нашу галерею и смотри, как это было! Фото: пресс-служба