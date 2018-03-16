Классные украшения геометрических форм

Любые украшения из металла — это, по сути, материализованная версия школьного урока геометрии. Тонкий браслет — это длина окружности, широкое кольцо — некое подобие цилиндра, кулон на цепочке — центр пересечения двух прямых линий, серьги из жемчуга — шары или сферы. Сама по себе традиция изготовления украшений в древние времена началась именно с геометрических фигур, с экспериментов с простыми формами и декоративными техниками. Поэтому можно с уверенностью сказать, что геометрия — едва ли не самая старинная тенденция в украшениях, через которую прошли многие национальные культуры.

И у нас есть своя версия, почему до сих пор геометрия настолько популярна в дизайне украшений: на фоне хаотичности и непредсказуемой «несимметричности» жизненных событий мы как будто на подсознательном уровне тянемся к правильным, если не совершенным формам в окружающих нас предметах, чтобы в этих лаконичных конструкциях найти визуальную гармонию.

Серебряное кольцо с фианитами

Привыкли видеть кольца круглыми? А вот перед вами удивительное изделие: не просто кольцо необычной формы, а три одинаковых, словно отраженных в зеркале кольца в нерушимом союзе.

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Серьги из золота

Да здравствует минимализм в его роскошном исполнении! К этим сережкам так и хочется подобрать поэтичное сравнение — на мочках ушей они выглядят словно штрих художника, рисующего розовым золотом.

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Браслет из серебра

С первого взгляда это обычный браслет в форме выпуклой окружности, но вблизи он демонстрирует свою отличительную черту — тонко выполненный рисунок по металлу, имитирующий перья или прожилки листьев.

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Заколка с фианитами

«Невидимки» чудо как хороши с любыми прическами, будь то хоть локоны принцессы, хоть столь популярный на подиумах строгий пучок балерины. Правда, у этой «невидимки» есть блестящая видимая часть — окружность, украшенная кристаллами.

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Универсальные наручные часы

Не только наручные часы с пятью нулями в ценнике умеют быть безоговорочно стильными. Обратите внимание, как геометрия сыграла свою партию в этом аксессуаре: идеально круглый циферблат контрастирует с продольными полосками на текстильном ремешке часов.

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Серьги с фианитами

Такой формой сережек в виде подковы уже никого не удивить, но присмотритесь, как оригинально расставлены кристаллы — как в конструкции здания, где общий силуэт складывается из поперечных и продольных блоков.

Серьги SL, серебро, фианиты (заказать)

Браслет из золота

Противоположности притягиваются, а вот идентичные характеры, наоборот, находят свою форму существования на дистанции. Если бы украшения могли говорить, то этот браслет поведал бы нам немало мудрых изречений.

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Наручные часы на миланском браслете

За лучшими наручными часами мы всегда наведываемся в мужские коллекции и с радостью обнаруживаем, что хоть где-то дискриминации не существует — эта экстраординарная модель оказалась универсальной.

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