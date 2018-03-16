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Можно брать. Трекер, который сделает любую одежду «умной». Даже трусы
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Можно брать. Трекер, который сделает любую одежду «умной». Даже трусы 

iPhones.ru 16 марта 2018
Фото: iPhones.ru
Можно брать. Трекер, который сделает любую одежду «умной». Даже трусыОкружающие нас вещи умнеют прямо на глазах. Уже никого не удивишь умным браслетом, кольцом, кроссовками или даже курткой. Но нам ещё ни разу не предлагали прокачать вещь самостоятельно. Оказывается, можно прикрутить функциональность продвинутого фитнес-трекера к любому предмету одежды, который соприкасается с кожей. Это возможно благодаря гаждету Spire Health Tag.
Это миниатюрная наклейка с датчиками лепится на одежду с изнаночной стороны и начинает собирать данные. При этом, пишет довольно много всего, и пульс, и частоту дыхания, и движения, и сожженные калории. Фирменное приложение обучено интерпретировать эти данные. Например, оно понимает, что вы сейчас в стрессе или не можете уснуть, и советует успокоиться и сделать дыхательную гимнастику. Заряжать трекер не нужно, он проработает 1.5-2 года. По идее, после этого их нужно отклеить и выкинуть, хотя где наша не пропадала. Spire Health Tag выдерживает до +55°C в режиме эксплуатации и не боится стирки.
Трекеры продаются комплектом, чтобы «пометить» сразу всю необходимую одежду. Есть смысл цеплять датчики только к той одежде, что плотно прилегает к телу. Поштучно тоже продают, можно взять на пробу. Цены:
Spire Health Tag (1 шт.) — $49  Spire Health Tag (3 шт.) — $99  Spire Health Tag (8 шт.) — $199  Spire Health Tag (15 шт.) — $299  Доставка в РФ — $30
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