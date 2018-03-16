Юристы Зароуга: суд подтвердил подлинность коллекции из 1800 работ русских авангардистов

ВИСБАДЕН, Германия, March 16, 2018/PRNewswire/ — По результатам пяти лет экспертиз свыше 1 800 картин, конфискованных немецкими властями в 2013 году в ходе расследования деятельности группы фальсификаторов по всей Европе, были признаны подлинными.

Немецкая прокуратура, возглавлявшая процесс расследования, 7 февраля 2018 года отозвала обвинительный акт, а сегодня точка в этом деле была официально поставлена решением суда.

Г-н Зароуг был арестован в июне 2013 года после обысков в его квартирах и галереях, проведённых в рамках расследования предполагаемой деятельности международной группы фальсификаторов предметов искусства. Все обвинения были сняты перед лицом неопровержимых доказательств, полностью оправдавших г-на Зароуга, подтвердивших подлинность его коллекции и опровергнувших факт существования международной преступной группы.

В ходе разбирательства судам Германии были предоставлены неоспоримые научные заключения, сделанные по результатам обширного исторического и художественного анализа. Немецкие правоохранительные органы также обратились за помощью к властям и экспертам Израиля, Франции, Испании, Швейцарии и Великобритании. Все эти страны провели собственные исследования коллекции Зароуга и не нашли никаких признаков фальсификации.

В ходе расследования были получены заключения ведущих экспертов по установлению подлинности предметов искусства, сделанных по результатам тщательного анализа и обширных химических тестов. В число экспертов, участвовавших в экспертизах, вошли д-р Эрхард Ягерс, ведущий химик, специализирующийся на анализе произведений искусств, и директор Микроаналитической лаборатории в немецком Борнхайме, а также авторитетный искусствовед-специалист по русскому авангарду и президент Международной палаты российского модернизма (International Chamber of Russian Modernism) д-р Патрисия Райлинг.

В своём сегодняшнем заявлении г-н Зароуг отметил:

"Разум и справедливость восторжествовали, и моими картинами отныне можно наслаждаться без каких-либо подозрений и сомнений. Я рад, что нам удалось доказать безосновательность всех обвинений против меня и моей коллекции.

Хотим поблагодарить власти Германии за усердие и объективность в проведении экспертной оценки моей коллекции. Степень тщательности научного и исторического анализа не оставляют никаких сомнений в том, что эти картины являются подлинными шедеврами русских авангардистов".

Source: Zarug Legal Team

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