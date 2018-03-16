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«Madyart»: салон женской одежды откроется в ТРК «Небо»
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«Madyart»: салон женской одежды откроется в ТРК «Небо» 

Собака 16 марта 2018
Фото: Собака
Магазин расположится на 2 этаже торгового центра.
Завтра, 17 марта, в честь открытия, салон дарит подарки и скидки своим покупателям. Открытие состоится в 10:00 и первые 10 гостей получат подарочное шампанское, для всех будет организован фуршет, а профессиональные визажисты Mary Kay будут наводить красоту всем посетительницам. Также в день открытия будут действовать 10% скидки для всех на покупки и скидка в 1000 рублей по специальному купону.
Madyart на протяжении двадцати лет пользуется заслуженной популярностью среди утонченных и целеустремленных женщин, ценящих собственную индивидуальность. Основание компании пришлось на 1993 год. Все начиналось с крохотного по нынешним меркам предприятия: двадцать сотрудников и десять швейных машин. Создатели марки сделали ставку на производство костюмов и платьев по оригинальным дизайнерским проектам — и не прогадали. Именно тогда появились модели, которые впоследствии легли в основу всех коллекций: элегантный костюм и изящное платье-футляр.
В 1995 году фирма начала плодотворное сотрудничество с группой итальянских компаний, которое ознаменовалось переходом на использование европейских тканей и передовых технологий. Благодаря участию в создании коллекций дизайнеров из Европы, сформировалась концепция бренда: офисный дресс-код — одежда, предназначенная для бизнес-леди, предпочитающих стиль и роскошь. Это обеспечило не только высокое качество изделий, но и конкурентные преимущества фирмы на российском рынке модной одежды.
За двадцать лет компания успела пройти длинный путь, но ее история только начинается. Сегодня Madyart — это перспективный, уникальный бренд, основная задача которого — дарить миру Красоту.
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