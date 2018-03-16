Оденься как звезда: 10 лучших образов недели

Вера Брежнева На музыкальной премии «Жара» Брежнева не изменила своим принципам и выбрала элегантное черное платье и лодочки в тон. Необычные вырезы добавили образу раскованности, но при этом исключили вульгарность и пошлость. Елена Лядова

Елена Лядова Актриса Елена Лядова предпочитает варианты в стиле casual и сочетает аккуратный приталенный жилет со скинни и лодочками, дополняя образ аксессуарами — черным клатчем с золотистой вышивкой, многослойным браслетом и кольцом с камнем. Приталенный жилет мы подобрали для вас в магазине дизайнерской одежды Masha Goryacheva. Модель дополнена английским воротником и двумя карманами с клапанами, украшенными кружевом.

Женский жилет в магазине Masha Goryacheva, цена: от 23 000 руб.

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Джоан Смоллс Топ-модель сделала ставку на прямое платье с глубоким вырезом, отлично подчеркивающее ее идеальную фигуру. Цветовые переходы на полностью покрытой пайетками ткани, необычный крой платья, прозрачные вставки подчеркивают сексуальность Джоан. Светлана Устинова

Светлана Устинова Исполнительница главной роли в драматической киноленте «Купи меня» для премьеры выбрала стиль ретро. Актриса объединила брюки-бананы из лаковой кожи и полосатую рубашку с рукавами-фонариками. Крупные изящные серьги и локоны, зачесанные набок, завершили образ в духе 60-х. Марта Хант

Марта Хант У Марты получилось создать нежный весенний аутфит: минималистичное платье, брюки молочно-сливочных тонов из легкой струящейся ткани и асимметричный верх удачно подчеркнули хрупкость и изящество топ-модели. Кстати, отличный пример того, как можно комбинировать платье и брюки в одном комплекте. Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм У Бекхэм можно поучиться тому, как сочетать вещи. На улицах Нью-Йорка известный дизайнер была замечена в комплекте из белой полупрозрачной рубашки и юбки в полоску. Под рубашку Виктория надела персиковую водолазку и добавила к образу трендовые темные очки и кожаные ботфорты. Белла Хадид

Белла Хадид Рокерская тема актуальна — Белла поймала нужное настроение и смогла в одном образе совместить изящность и дерзость. Кожаная куртка в стиле колор-блок, классические черные брюки и белые лодочки — стильный выход готов. Классические черные брюки актуальны во многих образах, поэтому время отправляться за универсальной моделью в интернет-магазин одежды и белья VISÀVIS. Слегка зауженные книзу брюки дополнены строгими стрелками.

Классические брюки в VISÀVIS, цена: от 2 099 руб.

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Кара Делевинь Кара любит удивлять своих поклонников. На этот раз британская модель выбрала топ, брючный костюм, пальто и кепи во французском стиле. Прием многослойности сыграл Делевинь на руку — на показе Dior Кара, приглашенная в качестве гостьи, по очереди снимала каждый из элементов образа и каждый раз эффектно трансформировала свой образ в нечто новое. Кристин Сентенера

Кристин Сентенера Редактор отдела моды австралийского Vogue знает толк в стильных нарядах — для фотокамер на парижской Неделе моды Сентенера отдала предпочтение легкому асимметричному платью миди, сапогам с закругленным мыском и пиджаку оверсайз. Может показаться, что Кристин стало немного прохладно, а мимо проходящий джентльмен одолжил ей свой пиджак, но нет — так было задумано изначально. Николь Шерзингер

Николь Шерзингер Часто певица при выборе очередного платья для светского приема попадала впросак — одевалась либо слишком вычурно, либо излишне откровенно. Несмотря на прошлые ошибки Николь, мы оценили образ, в котором певица появилась на показе Hermes. К комплекту из платья-халата и широких брюк в белом цвете Шерзингер добавила классический набор — черную сумку и лодочки. Само воплощение современной элегантности и сексуальности. Модницы, которые предпочитают подобный стиль, оценят платье-халат от магазина Sweet Lady. Стильная модель дополнена золотой прострочкой по краю изделия.

Платье-халат в магазине Sweet Lady, цена: от 3 990 руб.

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