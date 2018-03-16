Гигантские куртки и кроссовки стали вдруг остро-модными

Неделя моды в Париже диктует новые стандарты стиля — на смену облегающей одежде по размеру пришли крупногабаритные вещи. Стелла Маккартни и Дрис Ван Нотен вывели на подиум моделей в вещах как будто с мужского плеча.

Посмотрев на это, два тролля-шутника решили помочь людям соответствовать последнему писку моды. И быстренько сделали это с помощью фотошопа. Первым делом они обеспечили остро-модными гигантскими куртками известных моделей — Кайли Дженнер и Джиджи Хадид, а также других знаменитостей.

Мастер фотошопа с ником itsmaysmemes уверенно заявляет: «Гигантские куртки — это новая волна» и утверждает, что одежда гипертрофированного размера защищает от холода, а ещё в ней вы точно не останетесь без внимания окружающих. В список модных трендов также вошли огромные кроссовки и айфоны размера XXL.

А вам нравится новая мода? Надели бы такое?

Современная мода частенько шокирует обывателей. «Ридус» писал, как прошлым летом модным трендом был внезапно объявлен купальник с принтом голой волосатой мужской груди. На женщинах этот пляжный костюм выглядит, мягко скажем, весьма эпатажно.

Если же вы планируете приобрести знаменитый купальник Victoria’s Secret, в которых красуются модели в модных журналах, посмотрите, как все эти стильные бикини смотрятся на обычных женщинах. Ожидания обычно отличаются от реальности.

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