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Гигантские куртки и кроссовки стали вдруг остро-модными
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Гигантские куртки и кроссовки стали вдруг остро-модными 

Ридус 16 марта 2018
Фото: Ридус
Неделя моды в Париже диктует новые стандарты стиля — на смену облегающей одежде по размеру пришли крупногабаритные вещи. Стелла Маккартни и Дрис Ван Нотен вывели на подиум моделей в вещах как будто с мужского плеча.
Посмотрев на это, два тролля-шутника решили помочь людям соответствовать последнему писку моды. И быстренько сделали это с помощью фотошопа. Первым делом они обеспечили остро-модными гигантскими куртками известных моделей — Кайли Дженнер и Джиджи Хадид, а также других знаменитостей.
Мастер фотошопа с ником itsmaysmemes уверенно заявляет: «Гигантские куртки — это новая волна» и утверждает, что одежда гипертрофированного размера защищает от холода, а ещё в ней вы точно не останетесь без внимания окружающих. В список модных трендов также вошли огромные кроссовки и айфоны размера XXL.
А вам нравится новая мода? Надели бы такое?
Современная мода частенько шокирует обывателей. «Ридус» писал, как прошлым летом модным трендом был внезапно объявлен купальник с принтом голой волосатой мужской груди. На женщинах этот пляжный костюм выглядит, мягко скажем, весьма эпатажно.
Если же вы планируете приобрести знаменитый купальник Victoria’s Secret, в которых красуются модели в модных журналах, посмотрите, как все эти стильные бикини смотрятся на обычных женщинах. Ожидания обычно отличаются от реальности.
Ранее в интернете высмеяли джинсы с искусственной грязью за 400 долларов.
А вот удивительное изобретение — полотенце для груди понравилось большинству интернет-пользовательниц.
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