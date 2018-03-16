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Как Ляйсан Утяшева выглядит в домашней одежде
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Как Ляйсан Утяшева выглядит в домашней одежде 

WMJ.ru 16 марта 2018
Фото: WMJ.ru
Ляйсан Утяшева продолжает сотрудничество с брендом BAON. По новой коллекции весна-лето 2018 можно изучать историю моды. Повествование начинается с начала 40-ых годов, когда на первый план вышли удобные и практичные вещи, которые при этом украшали девушек и подчеркивали их индивидуальность. В коллекции представлены платья-рубашки, брюки, блузы, платья, а также кардиганы пастельных тонов. Вот, например, такая модель на Ляйсан. На наш взгляд, наряд отлично подойдет для повседневной жизни. Также в коллекции можно встретить и множество деталей из 80-ых, например, открытые плечи или широкие воланы. Несмотря на кажущуюся эклектичность, все модели из новой коллекции BAON прекрасно сочетаются друг с другом. Коллекция весна-лето 2018 уже представлена во всех магазинах BAON. Листай нашу галерею и смотри больше моделей одежды. Что тебе понравилось? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото: Instagram
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