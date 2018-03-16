Хайпы и тренды: необычные спортивные бренды от известных спортсменов

Покупки со смыслом: необычные вещи от любимых атлетов.

У всех популярных спортсменов помимо клубных контрактов есть персональные соглашения с известными компаниями. Сегодня никто не удивится, увидев популярного игрока в рекламе чипсов или же шампуня. Однако последний тренд среди спортсменов — создание собственного бренда. Кто-то просто учувствует в разработке коллекции одежды, обуви и аксессуаров совместно с популярными марками одежды, а кто-то начинает свой «спортивный бизнес» с небольшого магазинчика в «Инстаграме».

«A-Z» от Златана Ибрагимовича

Известный шведский футболист не так давно запустил свою собственную марку под названием «A-Z». Причём футболист принимает активное участие в продвижении бренда. На его страницах в социальных сетях можно найти много рекламы, связанной с брендом.

Помимо этого Ибрагимович не так давно начал выпускать и собственный парфюм:

А в начале года Златан открыл на родине корты для падел-тенниса. Падел-теннис — это разновидность большого тенниса. Сейчас шведский нападающий активно даёт интервью и рассказывает СМИ о своём новом проекте. В ближайшее время футболист хочет открыть ещё пару кортов в разных городах.

Ещё два года назад российский баскетболист Алексей Швед объявил о запуске своей линии одежды. Слоган спортсмен выбрал говорящий — «No sweet no Shved».

Сначала в линию одежды известного баскетболиста входили лишь футболки и бейсболки. Позже в коллекцию добавились наклейки и чехлы для телефонов. На принте одежды и аксессуаров напечатан фирменный жест Шведа.

Что только не рекламировал Криштиану Роналду: от известной рекламы шампуня до российского банка. Помимо контрактов с популярными марками одежды, обуви, Роналду рекламирует наушники, телефоны, разнообразные товары для сбалансированного питания, контроля веса и ухода за внешностью.

Видимо, решив захватить все возможные ниши, Роналду принял участие в рекламе чемоданов для путешествий и даже завода.

Однако главной любовью португальца остается его собственный бренд — «CR7». Если раньше это была только одежда, бутсы и нижнее белье, то сейчас список продукции, выпускаемой брендом, заметно увеличился.

Недавно Роналду презентовал миру новую «джинсовую» коллекцию — «CR7 Denim». Также была создана специальная коллекция для детей, в рекламе которой, конечно же, принимал участие Роналду младший.

В линейке популярного бренда можно найти даже парфюм «CR7Fragrance»…

… и отель «Pestana CR7»:

«Patience» от Коди Миллер-Макинтайра

Баскетболист БК «Парма» Коди Миллер-Макинтайр также открыл интернет-магазин, где продает линию одежды собственного дизайна. Назвала её Коди «Patience» («Терпение»).

В коллекцию известного баскетболиста входят оригинальные майки, шорты, также кепки, толстовки и наколенники.

Биатлонистка, четырёхкратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира Дарья Домрачева открыла свой интерет-магазин.

В коллекцию одежды от известной спортсменки входят разнообразные майки, толстовки, поло, комбинезоны для девушек, мужчин и детей.

Также на сайте и официальных страницах можно купить аксессуары: сумки, шапки, бейсболки, наклейки, блокноты, чехлы, магниты.

«TGR» — Тайгер Вудс

Несмотря на все скандалы, в которые попадал известный гольфист, он по-прежнему остается в списке самых богатых спортсменов мира. Тайгер Вудс, помимо гольфа, часто снимается в рекламах популярных брендов, таких как «Nike», «Rolex», «EA Sports».

Однако спортсмен на этом не остановился, у него также есть собственный бренд — «TGR». Однако под этим брендом он создает не одежду, как другие, а участвует в разработке полей для гольфа.

К тому же в «TGR» входит благотворительный фонд «TGR Foundation», который был организован Тайгером еще в 1996 году. Вудс часто организовывает и проводит различные благотворительные акции.

В прошлом году известный российский хоккеист Евгений Малкин решил запустить свою собственную линию одежды. Пока товаров не так много: футболки для взрослых, аксессуары с фамилией российского хоккеиста. Также есть специальная семейная коллекция для родителей и детей.