Тренды осени-2018, которые у нас в стране не приживутся

Самые спорные тренды с показов недель моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже сезона осень-зима 2018/2019, которые вряд ли найдут отклик в сердцах большинства.

Лосины вместо брюк

Будем честны: спорт-шик как стиль нам нравится, но все-таки порядком поднадоел. Одеваться в треники и кеды, конечно, здорово, но быстро расслабляешься и теряешь хватку. Лосины вместо брюк и в пир и в мир могут носить разве что Ким Кардашьян да ее поклонницы, а всем остальным повторять за ними точно не стоит. Даже если это лосины Tom Ford.

Alexander Wang, осень-зима 2018/2019

Tom Ford, осень-зима 2018/2019

Серебряный цвет на каждый день

«Каждый день как праздник» — любимый девиз дизайнеров. Правда, не все варианты уместны. Одеться в пайетки или металлик с головы до ног в будний день может себе позволить только голливудская дива. Остальные, помня втолкованное с детства правило — «не высовывайся», не захотят привлекать к себе лишнее внимание.

Giorgio Armani, осень-зима 2018/2019

Balmain, осень-зима 2018/2019

Разноцветный анималистичный принт

Один из тех трендов, что вызывает или нежную привязанность, или стойкое отторжение. Что касается прохожих на улице, анималистичные принты — даже в дозированной форме — вызывают в лучшем случае непонимание, в худшем — раздражение, не меньшее чем комплект из треников и каблуков.

Versace, осень-зима 2018/2019

Ashish, осень-зима 2018/2019

Радужный принт

Еще один спорный принт осеннего сезона — радужный. Понять дизайнеров можно: одни открыто говорят о своей сексуальной ориентации, другие пытаются хоть как-то поймать волну хайпа и считают, что в этом все средства хороши. Как бы то ни было, стоит знать, что, надевая вещь с радужным принтом, вы открыто заявляете о собственной толерантности к ЛГБТ-сообществу. Если вы от всего этого далеки, лучше купить вещь с другим принтом.

Burberry, осень-зима 2018/2019

Libertine, осень-зима 2018/2019

Кейп вместо пальто

Не каждый тренд стоит перенимать для своего гардероба. Пальто-кейпы кажутся чем-то необычным (еще бы — напоминают королевскую мантию или плащ супергероя), но на деле это, мягко говоря, не самый практичный вариант. При нашем климате кейп можно надеть от силы всего пару раз за сезон.

Nina Ricci, осень-зима 2018/2019

Chloé, осень-зима 2018/2019

Несколько слоев верхней одежды

Многослойность — один из любимых приемов стилистов. В обычной — неглянцевой — жизни это не совсем удобно: вечно что-то сковывает движения. Единственное, что можно адаптировать к жизни, — совет под шерстяное пальто надевать тонкий пуховик. Остальные варианты хороши только на подиуме. Поэтому у нас есть все основания полагать, что мало кто воспользуется идеей надеть под шубу парку, как на показе Balenciaga, или сразу два шерстяных пальто, как у Gabriela Hearst.

Balenciaga, осень-зима 2018/2019

Gabriela Hearst, осень-зима 2018/2019

Гиперобъем

На кутюрных показах платья с гипертрофированными складками и оборками выглядят грандиозно, а вот на показах pret-a-porter странно — кто, кроме звезд, захочет так одеться? Вы же не хотите, чтобы окружающие думали, что вам есть что скрывать?

Roksanda, осень-зима 2018/2019

Simone Rocha, осень-зима 2018/2019

Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите