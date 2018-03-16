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Ким Кардашьян и другие звезды, которые носят треники с каблуками (и не краснеют)
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Ким Кардашьян и другие звезды, которые носят треники с каблуками (и не краснеют) 

Журнал ОК! 16 марта 2018
Хотя зрительские симпатии частенько достаются звездам за смелость быть собой, не всегда у последних получается делать это со вкусом. Одна из любимых забав знаменитостей — комбинация спортивок и каблуков — удается им, мягко говоря, через раз.
Эмили Ратажковски
Эмили Ратажковски только за последний месяц сотню раз намекнула, что общественное мнение для нее пустой звук. Чего стоила одна поспешная женитьба модели на мужчине, которого даже не знали ее подписчики (боимся, что она и сама недостаточно хорошо его знала). В гардеробе у Эмили тоже царит беспорядок: для самого важного события в жизни женщины она выбрала костюм Zara, а для прогулки обошлась трениками с мюли (хорошо, что не наоборот).
Фотография: Legion-Media Эмили Ратажковски
Хейли Болдуин
Хейли Болдуин пользуется своей стройностью на полную: хочет носит облегающие мини-юбки и топы, хочет переодевается во всё спортивное. Правда, обувь часто оставляет от первого комплекта, что не всегда идет на пользу конечному образу.
Фотография: Legion-Media Хейли Болдуин
Зендая
Зендая обожает модные эксперименты, но, в отличие от коллег по цеху, старается не терять голову. Так дуэт спортивного костюма и туфель звезда дополнила строгим тренчем без рукавов, чтобы комбинация смотрелась гармоничнее.
Фотография: Legion-Media Зендая
Ким Кардашьян
Что до Ким Кардашьян, та вообще не заботится о гармонии. Спортивные топ и треники реалитизвезда легко может носить с изящными полусапожками и шубой. К сожалению, эта смелость так и не сделала из нее икону стиля.
Фотография: Legion-Media Ким Кардашьян
Кендалл Дженнер
Младшая сестра Ким, Кендалл Дженнер, напротив, более удачлива в таких комбинациях. Вероятнее всего, модель хотя бы обращает внимание на сочетаемость цветов и силуэтов (и одевается не в темноте).
Фотография: Legion-Media Кендалл Дженнер
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