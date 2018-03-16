Сколько стоит куртка Селены Гомес и платье Кендалл Дженнер? 

Чей стиль тебе нравится больше — Селены Гомес (25) или Кендалл Дженнер (22)? Если Гомес, то тебе повезло — ты можешь купить куртку как у певицы всего за 110 долларов (чуть больше 6 тысяч рублей). В такой она гуляла вчера с другом по Лос-Анджелесу. Марка называется I.AM.GIA.
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А вот ради платья Кендалл, в котором она пришла на шоу Эллен Дедженерес, придется потратиться. Наряд в горошек от бренда Magda Butrym обойдется в 1247 долларов (ок. 71000 рублей).
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/skolko-stoit-kurtka-seleny-gomes-i-plate-kendall-dzhenner/