8-летняя звезда «Инстаграма» Анна Павага стала лицом итальянского детского бренда

Восьмилетняя Анна Павага была выбрана неслучайно: ее образ идеально вписывается в концепцию бренда. За карьерой девочки следит множество поклонников по всему миру.

Il Gufo пригласили французского фотографа Сержа Герана для съемки лукбука. Профессионалу удалось передать особенности характера модели.

Для рекламной кампании было сделано две серии снимков: черно-белые фотографии, где Анна веселится с друзьями в легких платьях, и цветные снимки, на которых Анну можно увидеть в совершенно другом образе –— застенчивом и нежном.

Анна Павага — юная модель из Санкт-Петербурга, карьера которой началась в три года. Несмотря на юный возраст, Анна успела поработать с французским Vogue, сняться в кино и собрать больше миллиона просмотров в «Инстаграме», где она выложила ролик со своими танцами под песню Джигана.

Фото: Il Gufo