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«Почему она молодеет?»: Алла Пугачева стала рыжей и вновь расцвела
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«Почему она молодеет?»: Алла Пугачева стала рыжей и вновь расцвела 

Eva.ru 16 марта 2018
Фото: Eva.ru
Примадонна Алла Пугачева посетила очередное светское мероприятие и стала главным украшением вечера. Ее новый яркий цвет волос, свежий вид и задорная улыбка заставили публику поверить, что певица раскрыла секрет юности и молодеет на глазах.
Алла Пугачева почтила своим присутствием модный показ Mercedes-Benz Fashion Week Russia 2018, который проходил в Манеже. Появление Примадонны российской эстрады само по себе вызывает бурный ажиотаж среди публики и папарацци, однако на этот раз артистка сразила всех наповал своим посвежевшим лицом и молодой внешностью, а также снова ставшими рыжими волосами.
Алла Борисовна стала истинной королевой бала среди звезд российского бомонда, хотя и выбрала для мероприятия достаточно простую и скромную одежду. Так, на модный показ артистка предпочла свой любимый черный цвет, надев короткое платье с ремнем. Наряд певица дополнила жакетом и легкими сапогами, а также стильными солнцезащитными очками, которые ей были к лицу.
Несмотря на свой солидный возраст, Алла Пугачева выглядела восхитительно. По мнению многочисленной публики, звезда российской эстрады не только заметно посвежела и помолодела, но и благодаря яркому и живому цвету волос, вновь обрела свое очарование и особый шарм.
«Что-то глядя на снимки я подзабыл, а сколько ей тут лет? Это точно свежие фото?» «Какая ж молодая! Невероятно» «Что она принимает? Дайте и мне эликсир молодости!» «Рыжая бестия! Дорогая Аллочка оставайтесь такой же прекрасной на долгие годы!» «Глазам не верю, это не может быть Пугачева. Почему она молодеет?» «Годы пошли обратно. Похудела, порыжела, и вот результат»
Никого не удивляет, что при такой вечной молодости, бывший супруг Филипп Киркоров до сих пор таит в сердце нежные чувства к несравненной женщине. Однако не менее занятным поклонники находят наблюдать за тем, как растет дочь и наследница Аллы Борисовны, маленькая Лиза. Девочка уже подает большие надежды своей грацией, артистичностью и нежностью, и публика уверена: пройдет совсем немного времени и на горизонте взойдет еще одна, не менее яркая звезда.
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