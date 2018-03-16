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Закошмарили: 5 нарядов Аллы Довлатовой, в которых ей не стоило выходить из дома (да и дома не надо)
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Закошмарили: 5 нарядов Аллы Довлатовой, в которых ей не стоило выходить из дома (да и дома не надо) 

SNCmedia.ru 16 марта 2018
Фото: SNCmedia.ru
В русском стиле
Женщина-матрешка. Интересно, а внутри есть еще три Аллы Довлатовых поменьше? Патриотизм — это, конечно, хорошо, но только если он не противоречит здравому смыслу.
Выпускное платье
В таких платьях школьницы ходят на выпускной бал, чтобы понравиться мальчику из 11Б. Собственно, только мальчикам из 11 класса с таком платье понравиться и можно, но, Алле, увы, уже 43, да и соблазнять подростков вообще-то противозаконно.
Расписной наряд
«Выплывают расписные Стеньки Разина челны», — напеваем мы, рассматривая платье радиоведущей. «У меня сегодня самое красивое платье», — уверяет подписчиков Алла. Ну да, любовь к аляповатым принтами и дешевой вискозе неистребима в наших селебрити.
Интердевочка
Когда дизайнеры объявляли бархат модным материалом, они вряд ли ожидали, что Алла Довлатова примет это к сведению. Иначе бы три раза подумали. Для полноты образа колготкам ощутимо не хватает блеска лайкры. Тогда атуфит в духе фильма «Интердевочка» был бы более аутентичным.
Ультра-мини
Ультракороткое красное мини, отстроченное черным кружевом и, разумеется, шпильки. Вульгарнее придумать сложно, хотя, наш модный редактор говорит, что в следующем сезоне в моде будут анималистичные принты, так что ждем ультракороткого мини леопардовой расцветки с перьями марабу. Нет же предела совершенству.
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