«Вот это формы!»: звезда Playboy Дарья Астафьева приняла участие в откровенной фотосессии

Украинская певица и фотомодель Дарья Астафьева вновь взбудоражила поклонников. Она представила в микроблоге пикантные снимки, которые не оставили равнодушными даже женскую половину ее подписчиков. 32-летняя знаменитость позировала в открытых нарядах, демонстрируя достоинства своей фигуры.

Внешность Дарьи Астафьева, которая прославилась на весь мир, украсив обложку юбилейного журнала Playboy, по-прежнему является предметом пристального внимания. Модель и певица не стесняется принимать участие в откровенных фотосессиях, показывая тело в разных ракурсах. Если поклонники не устают осыпать свою любимицу комплиментами, то сама она считает, что ей нужно… похудеть. Всем известно, что нет предела совершенству, но многим подписчикам кажется, что Астафьева лукавит, когда говорит о необходимости серьезной работы над собой, ведь она выглядит сногсшибательно.

Новые снимки звезды набрали большое количество «лайков». Она предстала перед фанатами в весьма интимных образах. Одежда на Дарье была, но она не могла скрыть от любопытных глаз ее привлекательные формы, наоборот — только подчеркнула сексуальные изгибы, которыми восхищаются ее фанаты.

Для одного из фото Астафьева позировала в длинном платье сеточкой, под которым не было бюстгальтера. Пользователи соцсетей комментируют ее новые публикации: «Умереть — не встать, красотка!» «Какое худеть? Все идеально!» «Вау, женщина — огонь!»

«Вот это формы!» «Не могу оторвать глаз, Даша, вы прекрасны!» «Как не стыдно, вновь полуголая…» «Чего ей стыдиться? Идеальной фигуры?»