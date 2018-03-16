Законодатели моды нынешней весной ориентируются на пышные формы

Совсем скоро столбики термометра поползут вверх. А значит, пора готовить весеннюю одежду. Какие вещи актуальны в этом сезоне, «Вечерке» рассказал стилист-имиджмейкер Георгий Сичинава.

В этом сезоне популярна одежда, крой которой напоминает униформу рабочих. Можно смело покупать комбинезоны и костюмы, как с мужского плеча. В тренде остаются пальто и плащи свободного кроя. Кстати, такая одежда поможет скрыть лишние килограммы.

Самый популярный цвет будущей весны — лаванда. Дизайнеры предложили модницам примерить этот нежный и женственный оттенок. Приятная новость для любителей богемной роскоши: длинная бахрома весной 2018-го — обязательное условие. Она должна быть максимально пушистой и может даже стать заменой целому платью. Еще один роскошный и беспроигрышный вариант — пайетки. Они почти никогда не выходят из моды. Этой весной можно выбрать черное платье или комбинезон.

Снова актуален анималистичный принт. Так что обращаем внимание на пальто и плащи с леопардовым принтом, зеброй или питоновой кожей.

Продолжается и мода на одежду, которую обычно надевают для занятий спортом. В частности, можно приобрести ветровку. Модели с кулиской на талии обеспечат более женственный силуэт.