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«Раньше было лучше»: неудачный эксперимент Ренаты Литвиновой
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«Раньше было лучше»: неудачный эксперимент Ренаты Литвиновой 

Teleprogramma.pro 16 марта 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Рената Литвинова
Фото: архивы пресс-службы
в Московском музее современного искусства прошел торжественный ужин в честь приезда Фредерика Малля — основателя и руководителя ключевой нишевой парфюмерной марки Editions de Parfums Frédéric Malle. Среди прочих светский вечер посетила Рената Литвинова — настоящая икона стиля среди звезд российского шоу-бизнеса. Как оценит ее образ наш эксперт по моде на этот раз?
Комментарий эксперта:
Эксперт по моде Ася Рязанкина*.
*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Для Ренаты Литвиновой — эталона элегантности и сдержанности — это очень несвойственный образ. Но попытка перевоплощения не дала вау-эффекта. Платье цвета марсала и черный пиджак «с мужского плеча» утяжелили хрупкую фигуру. Черные очки и ботильоны с небесно-голубыми каблуками — стильное дополнение, но в общем и целом образ, к сожалению, не сложился. Ренате куда более гармоничен ее привычный имидж утонченной леди, а не такой небрежный уличный стиль. Раньше было лучше.
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