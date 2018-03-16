«Раньше было лучше»: неудачный эксперимент Ренаты Литвиновой

Фото: архивы пресс-службы

в Московском музее современного искусства прошел торжественный ужин в честь приезда Фредерика Малля — основателя и руководителя ключевой нишевой парфюмерной марки Editions de Parfums Frédéric Malle. Среди прочих светский вечер посетила Рената Литвинова — настоящая икона стиля среди звезд российского шоу-бизнеса. Как оценит ее образ наш эксперт по моде на этот раз?

Комментарий эксперта:

Эксперт по моде Ася Рязанкина*.

*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Для Ренаты Литвиновой — эталона элегантности и сдержанности — это очень несвойственный образ. Но попытка перевоплощения не дала вау-эффекта. Платье цвета марсала и черный пиджак «с мужского плеча» утяжелили хрупкую фигуру. Черные очки и ботильоны с небесно-голубыми каблуками — стильное дополнение, но в общем и целом образ, к сожалению, не сложился. Ренате куда более гармоничен ее привычный имидж утонченной леди, а не такой небрежный уличный стиль. Раньше было лучше.