Новая икона стиля и секса Алисия Викандер показала длинные ноги в очередном миниплатье 

Однако в жизни, на красных дорожках и публичных выступлениях Алисия предпочитает женственные образы, которые в последнее время становятся все романтичнее и смелее. На запись испанского шоу El Hormiguero шведская звезда пришла в шифоновом платье Ulla Johnson, не скрывающем ее длинных стройных ног и украшенном принтом «пейсли». Образ Алисия Викандер завершила минималистично: маленькими серьгами и двумя кольцами. Примерно в то же время Алисия появилась в вечернем шоу Джеймса Кордена в похожем прозрачном коротком платье и наполовину заплетенными в косички волосами. Похоже, несмотря на уверения в обратном, Алисия Викандер все-таки решила занять в сердцах киноманов место Анджелины Джоли: на экране она воплощает сильных и опасных женщин, а вне его поражает своей сексуальностью. А как тебе ее соблазнительные looks? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram, YouTube