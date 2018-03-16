Что такое балконет?

Эта модель бюстгальтера обнажает грудь больше, чем другие, так как высота чашек заметно ниже, а бретели расставлены шире, чем обычно. Название «балконет» возникло из-за сходства чашек с архитектурной формой балкончиков.

Идея принадлежит француженке Эрмини Кадоль, которая просто обрезала корсет и пришила к его верхней части лямки. В 1889 году такое изобретение стали именовать «корсетные чашечки» (кстати, компания Cadolle Lingerie до сих пор существует, сегодня это знаменитый бренд по пошиву женского белья).

Второе рождение балконета произошло в 1938 году в США. Мэрилин Монро первая продемонстрировала новый фасон в 1949 году, что послужило одной из причин роста его популярности.

Современные модели этого бюстгальтера позволяют носить его абсолютно всем женщинам. Балконет может быть кружевным, с декором или без. Чашечки могут быть в форме пуш-апа, а бретели — съемными, широкими или узкими. Такой бюстгальтер идеален под одежду с декольте.

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