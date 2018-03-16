Короткие юбки, румяна на коленках, губки бантиком: какими были флэпперы, молодые бунтарки «ревущих 20-х»

Флэпперы — эмансипированные девушки, олицетворявшие поколение «ревущих двадцатых». Стрижка паж, сильно подведенные глаза, яркие губы, длинная нитка жемчуга на шее, подол платья чуть ниже колен. Эти девицы много курили, иногда баловались кокаином, не ограничивали себя в алкоголе, слушали совершенно скандальную, неприличную музыку — джаз, одобряли свободную любовь и даже сами водили автомобили!

Источник: Vintag

Конец Первой мировой войны, конец массовым убийствам, Европа устала от разговоров о политике и окопах, всем хочется веселиться — даже если в этом веселье есть какая-то истеричность. Наступает эпоха «великого Гэтсби». И вот появляются они — девицы чуть моложе двадцати, которые не провожали женихов и мужей на фронт, не ждали писем от любимых, не получали похоронок. Они были тогда слишком юны. Да, они знают, что совсем недавно была война и что их старшие сестры плакали, а отцы не вернулись. Ну так что с того? Ведь уже все закончилось, а видеть вокруг мрачные лица, право же, невыносимо.

Это и были флэпперы, девушки-бунтарки, которые боролись с тем, что было принято в приличном обществе, и в первую очередь — со своими викторианскими мамами. Они смогли сохранить за собой с трудом завоеванное суфражистками право голоса для женщин, право работать наравне с мужчинами, получать за это деньги и жить на них.

Начнем, пожалуй, с происхождения самого названия. Оно появилось от английского слова flap — «хлопать», «порхать» или «шлепать». Версий о том, какое же из значений легло в основу названия целого поколения девушек, несколько.

Одна из версий уверяет, что давным-давно в Британии было принято носить в дождь галоши. Все логично — так обувь защищалась от попадания влаги. Наши юные девушки-флэпперы эти самые галоши не застегивали. Нравилось им вот так ходить и хлюпать водой — отсюда и название «флэпперы».

Более красивая история происхождения названия вещает, что девушек стали называть флэпперами, так как они, будто птенцы или бабочки, хлопали крылышками, учась летать, стремясь к свободе и независимости. Какая из легенд правдива? Сегодня, нам кажется, это уже не так важно.

Сестры Долли, 1924 год На характерный стиль одежды флэпперов повлияла быстро развивающаяся новая французская мода, в особенности Коко Шанель , а также рост популярности джаза и джазовых танцевальных вечеринок.

Звезда немого кино Бэсси Лав Флэпперский идеал красоты ассоциировался с юностью и энергичностью, в моде были короткие стрижки, худощавое, мальчишеское сложение, юбки до колена. В моде — женщина-мальчик, la garçonne: плоская грудь, узкие бедра, длинные руки и ноги. Она занимается спортом, танцует фокстрот и чарльстон, сидит на диете. Модный силуэт назывался «труба» — потому что одежда напоминала балахон, струящийся от плеч к коленям, без всякого акцента на талии. Очень модно было обнажать спину до последнего позвонка, отправляясь на вечеринку.

Немецкие девушки танцуют чарльстон

Поскольку теперь платья открывают ноги, дамы начинают румянить коленки. Очень модными становятся чулочки с рисунками. Самые отчаянные модницы носят на щиколотках наручные часы.

Самый модный фасон шляпок называется cloche — по-французски «колокол». В этой шляпке женская голова буквально тонет. Конечно, у дамы появляется необычайно таинственный вид — ведь лоб и глаза зачастую просто не видны; но, с другой стороны, как тогда смотреть на окружающий мир? Ведь так и в лужу можно упасть. И дамы начали ходить, сильно откинув голову назад. Вскоре такая манера становится привычкой.

В 20-е годы женщины густо обводят черным вокруг глаз и используют темно-красную помаду с экзотическими названиями типа «бычья кровь». Обильный макияж имеет, так сказать, протестную функцию. В моде — как можно более крошечный ротик. Модный контур губ называется «лук Купидона» (cupid’s bow): изгиб верхней губы напоминает волнообразную рукоятку лука, а нижней — натянутую струну.

Количество женщин, желающих превратить свои губы в лук Купидона, было настолько велико, что в 1924 году изобретается и даже патентуется специальная машинка-прищепка — lip clip. Реклама клятвенно обещает: если регулярно ее носить, то рот приобретет желаемую форму без хирургического вмешательства.

Флэпперы — девушки спортивные

Стиль flapper заимствовали вполне добропорядочные особы — не только юные девушки, но и молодые женщины. А когда новой моде стали следовать королевские особы — процесс стал необратимым.

Королева Бельгии Астрид, в девичестве — принцесса Шведская

Она же Флэпперы произвели настоящую революции в области взаимоотношения полов. Они разрушили устоявшиеся традиции, запрещающие девушкам оставаться с мужчиной наедине без компаньонки, они верили в свободную любовь и равенство полов. Именно флэпперы ввели в употребление слово «встречаться», то есть ходить на свидания, не подразумевающие непременно вступление в брак.

Флэпперы не боялись секса без обязательств

Увы, но всему приходит конец: флэпперский стиль жизни сошел на нет в 1929 году с началом Великой депрессии. Начались тяжелые времена, во время которых было уже не до наслаждения жизнью и гедонизма, которые были так важны для флэпперов. Блюстители нравственности с горьким торжеством говорили, что божья кара пала на тех, кто считал главным в жизни бунт против традиций и озорное веселье.