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Модель Victoria's Sicret поправилась и не жалеет об этом
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Модель Victoria's Sicret поправилась и не жалеет об этом 

Russianshowbiz.info 16 марта 2018
Фото: Russianshowbiz.info
Бриджит Малкольм довольна тем, как она сейчас выглядит. 26-летняя австралийская модель поделилась с подписчиками в Инстаграм своим фото в купальнике и рассказала о давлении, которое оказывалось на нее ради соответствия определенному типу фигуры.
Бриджит написала в комментарии: «Эта девушка не толстая. Помню, когда снимок был сделан, мне сразу посоветовали худеть. Это было не в первый и не в последний раз. Очень смешно стараться выглядеть уверенной и счастливой во время демонстрации купальников, в то время как ты постоянно воюешь со своим телом».
Звезда подиумов уже не первый раз рассуждает об отношениях со своим телом. В своем «самом ужасном посте» девушка пообещала добиться состояния гармонии. Она сообщила поклонникам, что пошла на крайние меры: выбросила весы и сантиметровую ленту для измерения своих параметров. Модель также избавилась от всей одежды, которую носила в минимальном весе.
Бриджит также удалила все снимки из тренажерного зала со своего телефона. Девушка призналась, что не захотела оставлять напоминание о том, как она выглядела в то время.
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