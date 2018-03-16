Модель Victoria's Sicret поправилась и не жалеет об этом

Бриджит Малкольм довольна тем, как она сейчас выглядит. 26-летняя австралийская модель поделилась с подписчиками в Инстаграм своим фото в купальнике и рассказала о давлении, которое оказывалось на нее ради соответствия определенному типу фигуры.

Бриджит написала в комментарии: «Эта девушка не толстая. Помню, когда снимок был сделан, мне сразу посоветовали худеть. Это было не в первый и не в последний раз. Очень смешно стараться выглядеть уверенной и счастливой во время демонстрации купальников, в то время как ты постоянно воюешь со своим телом».

Звезда подиумов уже не первый раз рассуждает об отношениях со своим телом. В своем «самом ужасном посте» девушка пообещала добиться состояния гармонии. Она сообщила поклонникам, что пошла на крайние меры: выбросила весы и сантиметровую ленту для измерения своих параметров. Модель также избавилась от всей одежды, которую носила в минимальном весе.

Бриджит также удалила все снимки из тренажерного зала со своего телефона. Девушка призналась, что не захотела оставлять напоминание о том, как она выглядела в то время.