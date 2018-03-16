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«Мохнатая, как весенний шмель»: Елка показала причудливый наряд
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«Мохнатая, как весенний шмель»: Елка показала причудливый наряд 

Eva.ru 23 часа назад
Фото: Eva.ru
Певица Елка любит все необычное, подчеркивающее ее индивидуальность и оригинальный взгляд на мир. С приходом весеннего настроения артистка показала поклонникам еще одну жемчужину своего гардероба — мохнатое пальто.
Знаменитую певицу Елку любят за неординарность и свой собственный взгляд на мир. Артистка в ответ неизменно радует почитателей все новыми проявлениями оригинальности в своей собственной манере копируя модные тренды. И на днях артистка снова вышла на связь с поклонниками, заявив, что в ее сердце уже поселилась весна.
«У меня весна. Ничего не знаю», — сообщила певица, представив свой черный образ на суд верных поклонников и подписчиков. К удивлению зрителей, Елка продемонстрировала мохнатое пальто длиною до пят, которое дополнила солнцезащитными очками и модной обувью на высокой танкетке. При этом артистка зябко куталась в свою верхнюю одежду, чем еще больше привлекла внимание к необычной текстуре наряда.
Поклонники принялись упражняться в остроумии, придумывая, кого же им напоминает черная и мохнатая Елка. Ведь такое смелое пальто не каждый решится надеть, а некоторые и вовсе даже не посмотрят в его сторону, лишь удивившись, до чего доходит неуемная фантазия дизайнеров. «Я — ворона! Я — ворона!» «Такая необычная, лучше чем на сцене» «Весенний крот! Ты как всегда прекрасна и очень самобытна» «Мохнатая, как весенний шмель»
Впрочем, именно такие выдающиеся вещи и создают уникальный образ певицы. Елка уверена, что нет ничего хорошего в слепом следовании моде, и гораздо важнее уделить внимание своему внутреннему миру и неповторимости.
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