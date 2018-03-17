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В Португалии показали самую дорогую конфету в мире
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В Португалии показали самую дорогую конфету в мире 

Российская Газета 20 часов назад
Фото: Живая Кубань
На международном фестивале шоколада в португальском городе Обидуш была представлена самая дорогая в мире конфета. Она стоит почти 10 тысяч долларов, сообщает агентство «Интерфакс».
Даниэл Гомиш создал ограниченную коллекцию из тысячи таких конфет. В их состав помимо шоколада входит шафран, белые трюфели и мадагаскарская ваниль. Кроме того, конфеты покрыты 23-каратным золотом.
Гомиш не стал называть имена покупателей, но сообщил, что его сладости отправлены в Аргентину, Объединенные Арабские Эмираты, Анголу и Россию.
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