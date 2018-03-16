Бывшая ассистентка Ким Кардашьян стала моделью 

Телезвезда Ким Кардашьян прошла долгий путь вместе со своей ассистенткой Стефани Шеферд, но четыре года назад их дороги разошлись. Правда, похоже, для Стефани этот поворот стал судьбоносным: в звездной помощнице разглядели модель. Ювелирный бренд 8 Other Reasons предложил ей сотрудничество, а именно стать лицом новой коллекции для женщин.
На странице бренда в Instagram появились фотографии рекламной кампании.
Стефани Шеферд стала работать со звездой реалити «Семейство Кардашьян» в 2013 году и дослужилась до того, чтобы участвовать в бизнесе Ким. Однако Стефани и Ким смотрели по-разному на управление бизнесом, и Шефер уволилась в ноябре прошлого года. Однако девушки по-прежнему продолжают хорошо общаться.