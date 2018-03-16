Похожа? Уволенная помощница Ким Кардашьян стала моделью и копирует экс-начальницу 

Достигнув миллиона подписчиков в Instagram, Стефани подалась в модели и стала лицом нового бренда 8 Other Reasons. В рекламной кампании Woman она предстает на десятках снимков, в большинстве из которых можно узнать любимые позы, приемы и looks Ким Кардашьян: выпрямленные волосы, свитера и трусы в одном образе, песочные и белые тона и выгодная демонстрация ягодиц. — говорил в прошлом году изданию People близкий к реалити-семейству Кардашьян источник, намекая на то, что Ким не понравилось стремление Стефани к славе. Интересно, понравилась ли ей новая фотосессия бывшей подруги и работницы? Ким Кардашьян Стефани Шеперд работала на Ким Кардашьян с 2013 года, раньше она была танцовщицей. Девушку уволили в ноябре 2017 года. А как тебе новая модель — смогла переплюнуть свою начальницу? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram