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Образ дня: Зои Кравиц в невесомом платье-комбинации и пиджаке с пушистыми рукавами Prada
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Образ дня: Зои Кравиц в невесомом платье-комбинации и пиджаке с пушистыми рукавами Prada 

WMJ.ru 21 час назад
Фото: WMJ.ru
На премьере фильма «Близнецы» в Лос-Анджелесе сыгравшая одну из главных ролей Зои Кравиц пришла в нежном, практически невесомом платье-комбинации Prada, которое уравновесила пиджаком прямого покроя этого же модного Дома. Пушистые рукава пиджака отсылают к традиционным боа, которые надевают с такими платьями — в таком прочтении стилиста перья и кружева смотрятся вместе особенно эффектно. В этом чувственном наряде Зои было суперкомфортно — у себя в Instagram она поделилась «смеющимся» фото с красной дорожки. — подписала Зои Кравиц совместный портрет со своей коллегой по фильму Лорой Керк. А как тебе романтический образ актрисы? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram, East News
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