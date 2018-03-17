Образ дня: Зои Кравиц в невесомом платье-комбинации и пиджаке с пушистыми рукавами Prada 

На премьере фильма «Близнецы» в Лос-Анджелесе сыгравшая одну из главных ролей Зои Кравиц пришла в нежном, практически невесомом платье-комбинации Prada, которое уравновесила пиджаком прямого покроя этого же модного Дома. Пушистые рукава пиджака отсылают к традиционным боа, которые надевают с такими платьями — в таком прочтении стилиста перья и кружева смотрятся вместе особенно эффектно. В этом чувственном наряде Зои было суперкомфортно — у себя в Instagram она поделилась «смеющимся» фото с красной дорожки. — подписала Зои Кравиц совместный портрет со своей коллегой по фильму Лорой Керк. А как тебе романтический образ актрисы? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram, East News