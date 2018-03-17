Модные тренды этой весны

Чтобы не запутать вас в гигантском многообразии трендов на предстоящий теплый сезон, мы собрали крутой дайджест с мнениями модных гуру. Читайте наш материал, и узнаете, какой видят весну ведущие российские стилисты и fashion-эксперты главных торговых пространств страны.

О том, как выбирать и миксовать принты и в чем шагнуть навстречу весне, рассказывает…

Гоша Карцев

стилист, руководитель модного образовательного проекта SCHOOLGOSH.com

Босоножки с тонким ремешком — идеальный вариант для летнего гардероба. Черные лодочки — универсальная и бессмертная модель, а их бежевая вариация поможет создать по-настоящему летний образ и визуально удлинит ногу.

Для удобства повседневных образов незаменимы белые классические кроссовки, такая обувь сохраняет свою актуальность.

Кроме того, модели, позаимствованные из мужского гардероба, необходимы каждой девушке. Идеальным вариантом станут строгие лоферы или оксфорды.

Запомните правило, которое поможет создать образ с цветными принтами: важен не принт, а их смешение. Берем клетку, полоску, горох, цветы, все это миксуем и собираем образ в стиле поп-арт. Крутые примеры ты найдешь на показах Prada, Versace и Calvin Klein.

Главные аксессуары и модные находки предстоящей весны

Конечно, в нашем дайджесте мы собрали и главные аксессуары предстоящего сезона и модных универсалов, которые подойдут к любому образу и пригодятся каждой девушке. За чем стоит охотиться на распродажах и искать в магазинах и аутлетах, рассказывает…

Яркий пиджак носим с белой футболкой, джинсами или широкими брюками, а на вечер такой пиджак можно накинуть на платье-комбинацию, что придаст образу особый шарм. Маленькая сумка пастельного цвета на ручке будет отлично смотреться как с платьями, так и c брючным костюмом. Широкие джинсы — модные, да и визуально в таких моделях твои ноги смотрятся длинными и худыми.

Советую не забывать и про поясные сумки, которые представляют собой квинтэссенцию практичности, функциональности и элегантности. Обрати внимание на нежные девичьи модели розового цвета, которые подчеркнут твою тонкую талию.

Купить, нельзя забыть Оверсайз тренч

Оверсайз тренч удобен тем, что его можно носить и с объемным худи, и с классическим костюмом, и с платьем. Универсальная вещь, которая будет сочетаться со всем.

Мужской костюм

Классический костюм «с мужского плеча» с нами уже не первый сезон, так что если успела уже купить жакет или костюм подобного кроя, носи дальше, если нет, то внеси в список покупок на весну.

Блестящие фактуры

Блеск, шик, красота! Этой весной мы все будем блистать. Можно смело доставать из шкафов топы и платья, расшитые пайетками, блестками, стразами.

Оранжевый цвет

Если модный пастельно-розовый цвет успел надоесть, предлагаем заменить его на оранжевый. Этот оттенок зарядит энергией, добавит солнечного настроения и придаст коже свежий оттенок.

Платье в горох

Возвращение ретропринта особенно своевременно в летний сезон, ведь платья в горох — это так романтично! Советуем присмотреться к А-силуэту и нежным летящим платьям.