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Как и с чем носить кроксы
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Как и с чем носить кроксы 

Fraufluger.ru 4 часа назад
Фото: fraufluger.ru
В этом году модный дом Balenciaga решил окончательно разрушить все привычные представления об обуви и представил на суд фэшн публики свою коллаборацию с брендом резиновых калош Crocs.
Совместными усилиями были созданы модели кроксов на высокой платформе украшенные цветами и флагами, которые были раскуплены в течение трех часов еще на стадии предзаказа.
К оригинальным кроксам мир все еще относится с прохладой ине собирается относить их к модным трендам. Нам такое положение вещей кажется, мягко говоря, несправедливым. Кроксы могут сыграть важную роль в создании летних аутфитов, если вы решитесь закрыть глаза на стереотипы и быть немногосмелее.
Естественно, мы не принуждаем никого отправляться в кроксахв офис и на переговоры. Оставьте этот вариант для самых отчаянных, а сами надевайте кроксы для летних вечерних прогулок, сочетайте их с юбками и любимыми платьями.
Разнообразие цветовой палитры поможет вам создать тысячу иодин стильный лук с кроксами, опираясь исключительно на ваши предпочтения.
Любите летние тотал луки яркого бирюзового цвета? В классической коллекции « Crocs » найдется модельспециально для вас.
Для тех, кто считает, что бренд « Crocs » — это исключительнорезиновые калоши, спешим сообщить, что у компании есть множество моделей обуви, от балеток до зимних ботинок.
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