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Roy Robson представили коллекцию костюмов на весну
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Roy Robson представили коллекцию костюмов на весну 

FashionTime 8 часов назад
Фото: FashionTime
В новой коллекции «In Motion» Roy Robson продолжает развивать тему «Separate Suit», где пиджаки, жилеты и брюки можно приобрести по отдельности. Акцент сделан на трикотажные костюмы: от классических моделей до денима с узорами.
Для тех кому часто приходится бывать в командировках, бренд создал костюм «Traveller». Различные виды практически немнущихся, высококачественных тканей из шерсти делают путешествие еще комфортнее. Для теплого сезона в коллекции представлена специально разработанная модель на полуподкладке, а дополнением к такому костюму станет большое количество необходимых карманов.
Для торжественных случаев идеально подойдет линия Event, где представлены различные фасоны приталенного силуэта Slim-Fit с нарядной отделкой из атласа. Костюмы получили новую интерпретацию благодаря современным моделями зауженного силуэта в сочетании с эластичными тканями.
Логическим завершением ассортимента костюмов является премиум-коллекция «1922». Она отличается множеством элементов обработки в лучших традициях знаменитых портных из Италии. «Ручная» отстрочка, «настоящие» петлицы на рукавах, пуговицы из натурального рога и перламутра — лишь несколько примеров уникальных деталей.
В весенне-летней коллекции бренд делает ставку на легкие ткани — хлопок и лен. Также, важной составляющей, является спортивный стиль всех моделей. Брюки, сорочки — все прекрасно сочетается друг с другом и невероятно комфортно в повседневной носке.
Если говорить про обувь, то в этом сезоне Roy Robson разработал модели делового, спортивно-элегантного и спортивного стилей, поэтому каждый найдет себе пару на любой случай.
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