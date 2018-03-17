Roy Robson представили коллекцию костюмов на весну

В новой коллекции «In Motion» Roy Robson продолжает развивать тему «Separate Suit», где пиджаки, жилеты и брюки можно приобрести по отдельности. Акцент сделан на трикотажные костюмы: от классических моделей до денима с узорами.

Для тех кому часто приходится бывать в командировках, бренд создал костюм «Traveller». Различные виды практически немнущихся, высококачественных тканей из шерсти делают путешествие еще комфортнее. Для теплого сезона в коллекции представлена специально разработанная модель на полуподкладке, а дополнением к такому костюму станет большое количество необходимых карманов.

Для торжественных случаев идеально подойдет линия Event, где представлены различные фасоны приталенного силуэта Slim-Fit с нарядной отделкой из атласа. Костюмы получили новую интерпретацию благодаря современным моделями зауженного силуэта в сочетании с эластичными тканями.

Логическим завершением ассортимента костюмов является премиум-коллекция «1922». Она отличается множеством элементов обработки в лучших традициях знаменитых портных из Италии. «Ручная» отстрочка, «настоящие» петлицы на рукавах, пуговицы из натурального рога и перламутра — лишь несколько примеров уникальных деталей.

В весенне-летней коллекции бренд делает ставку на легкие ткани — хлопок и лен. Также, важной составляющей, является спортивный стиль всех моделей. Брюки, сорочки — все прекрасно сочетается друг с другом и невероятно комфортно в повседневной носке.

Если говорить про обувь, то в этом сезоне Roy Robson разработал модели делового, спортивно-элегантного и спортивного стилей, поэтому каждый найдет себе пару на любой случай.