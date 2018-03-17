Как создать свой стиль

Многие из нас ассоциируют стилистов с модными показами, звездами и телепроектами по преображению, считая, что обычному человеку такая роскошь недоступна. При этом производить впечатление на окружающих и обладать индивидуальным стилем хотят все, а это не всегда возможно без экспертной помощи.

Мы поговорили с профессиональным стилистом, байером и владелицей магазина одежды премиум-класса Anteprima Ириной Шабашовой о том, как она пришла в эту профессию, какие проблемы с имиджем чаще всего испытывают женщины и как одежда помогает изменить возраст, фигуру и жизнь ее клиенток. 1. Как давно вы работаете стилистом и как пришли в эту профессию?

2. С какими проблемами к вам обращаются женщины? Модой я увлекалась столько, сколько себя помню. Мне повезло: интерес к моде, который начинался как хобби, стал делом моей жизни. После получения первого образования в родном Томске, я поступила в Istituto Marangoni в Милане, который закончила по специальности fashion promotion. После обучения я могла остаться в Италии, но выбрала другой путь: вернулась в Томск, чтобы открыть свою галерею и знакомить любимый город с другой модой, с другими, неизбитыми именами, современными дизайнерами и марками. Я сознательно отказалась от тяжелого люкса в виде Prada, MaxMara или Chanel . Делать бизнес с ними было бы намного проще, но у меня была другая задача. И хотя я прекрасно понимала, что очень рискую, осталась верна себе. В этом году моей галерее исполнилось 3 года. Уже три года я выступаю как директор, байер и стилист, и уже больше года работает наш интернет-магазин с дистрибуцией по всей России. Кстати, здесь же на сайте веду очень полезный блог, где рассказываю о том, как стильно одеться успешной женщине. Поэтому могу сказать, что с модой я работаю на двух главных этапах: на этапе отбора предложения для своей галереи, когда, выбирая все самое вкусное и интересное, приходится отсеивать тонны мусора, и на этапе подбора образов для клиентов моего магазина. И вот здесь мне по полной программе приходится включать знания по коррекции фигуры, сочетанию цветов и других методов работы с индивидуальным стилем. Узнать подробнее о формировании индивидуального стиля

Самая частая проблема — это пресловутое «полный шкаф одежды, а надеть нечего». И вопреки распространенному мнению на этот счет, это далеко не здорово, потому что приводит в растерянность даже успешных и обеспеченных женщин, у которых в гардеробе сплошь Gucci и Dolce. На это есть две причины: либо что-то изменилось в жизни, и эти перемены не были осмыслены (набран или сброшен вес, или, скажем, была руководителем компании, а тут вышла в декрет, и теперь вместо совещаний прогулки и поликлиника), либо шкаф состоит сплошь из ярких акцентных вещей, которые готовы солировать, но не могут выступать в ансамбле с другими. И конечно, общий запрос — это выглядеть дорого. Большинство моих клиенток приходят как раз потому, что поняли: просто скупая люксовые бренды такого эффекта не достичь. Все-таки мы не носим вещи бирками наружу. Налет лоска дает только грамотное сочетание вещей, подходящих именно вам. Это и называется стиль. 3. Как вы подходите к решению этих проблем?

Обычно мы проводим оценку текущего состояния гардероба, поводов для выхода и планируем покупку актуальных вещей. Начинаем, как водится, с базы: именно из-за отсутствия базовых вещей в гардеробе возникает большинство ежедневных проблем с составлением образов. Вообще стилисты делятся на две категории: шопперы и консалтеры. Шопперы разбираются в марках, магазинах и ассортименте. Они значительно экономят ваше время при подборе нового гардероба, но у них нет цели обучить клиента. Да и зачем, ведь обученный клиент не станет нести ему деньги. Я же позиционирую себя как консалтер. Моя задача — научить выбирать, сочетать и видеть то, что мои клиенты не видели раньше. Как в своей внешности, так и мире моды. 4. Что помимо внешних данных вам нужно знать о клиентке, чтобы подобрать гардероб?

Сами внешние данные далеко не так важны, как кажется. И на самом деле гораздо важнее то, как сама женщина, пришедшая к стилисту, воспринимает себя и к этим своим внешним данным относится. Объективные характеристики могут сильно отличаться от того, что у нас в голове. Едва ли не каждая женщина считает, что ей не хватает роста или что ей не мешает похудеть, хотя выглядеть она при этом может как фотомодель. Это специфика нашего менталитета. Те же итальянки любят себя любыми: и с пышными бедрами, и с короткими ногами, и с полными руками, и с пушком над верхней губой. Поэтому работать приходится с установками каждой конкретной женщины: с тем, что она хочет от своей фигуры и своего образа, какие недостатки хочет скрыть и какие достоинства подчеркнуть. Ну и опять же, важнее, чем внешние характеристики, оказывается образ жизни клиента. И кстати, именно этим чаще всего пренебрегают всевозможные системы типирования внешности и стилисты, которые работают по ним. Примечательна история из моей практики, когда ко мне в магазин пришла девушка, имевшая дело со стилистом, который по фотографии поставил ей диагноз: острые брови, острые черты лица — значит, одевайтесь в стиле драма. А драма, чтобы вы понимали, — это кожа, заклепки, шипы и розы. Между тем девушка работает адвокатом и 80% своего времени проводит на официальных встречах и заседаниях. И какие бы острые брови у нее ни были, ходить в этой драме ей просто некуда. 5. Как одежда может визуально скорректировать фигуру, и какие инструменты есть для того, чтобы скрыть изъяны и подчеркнуть достоинства?

Таких инструментов масса. И именно им посвящен мой авторский мастер-класс по коррекции фигуры, который я выпустила недавно. Его главная задача — научить женщин воспринимать и свою фигуру, и одежду, которую они выбирают, как конструктор. Потому что при правильном подходе к ним можно добиться практически любого эффекта. Конечно, все рекомендации не уложить в одном интервью, но два самых главных общих совета я, пожалуй, смогу сформулировать: 1) не подчеркивать то, что не нравится: не обтягивать, не выделять цветом, не использовать дополнительные объемы там, где по вашему мнению и так много тела; 2) акцентировать внимание на достоинствах. Записаться на мастер-класс по коррекции фигуры 6. Как смена имиджа меняет жизнь женщин?

Когда мы говорим про внешний вид, мы неизменно касаемся темы управления впечатлением. В современной динамичной жизни у незнакомого человека есть всего пара секунд, чтобы оценить вас и сделать о вас выводы. Но вместо четкого и понятного месседжа мы зачем-то транслируем помехи и противоречия. Моя задача — избавить образ клиента от ненужных ассоциаций и контекстов и заставить все его элементы работать на вас, а не против вас. Женщина, которая одевается осознанно, то есть понимая, что она хочет сказать своим образом и для чего использует те или иные его детали, всегда будет казаться успешнее, эффектнее и ярче! Не так давно я работала с клиенткой в элегантном возрасте, которая жаловалась на замечание своего друга: он ни с того ни с сего сказал ей, что она обабилась и стала выглядеть старше. Клиентка недоумевает, но сама держит в руках крокодиловую сумку — дорогое и статусное изделие, которое приписывает нам пару лишних лет в глазах окружающих. Мы убрали сумку и составили несколько луков с использованием деликатного денима. Именно деним и спортшик дают налет динамичности и простоты, который ассоциируется у нас с молодостью и свободой. Когда на нее начали сыпаться комплименты, моя клиента поняла: в образе нет неважных вещей. Да, окружающие многое воспринимают бессознательно и, вероятно, не смогут сформулировать, почему в одном наряде вы кажетесь им взрослой дамой, а в другом — легкой на подъем стильной женщиной, ровесницей собственной дочери. Но этим бессознательным восприятием, безусловно, можно и нужно управлять. 7. Как вам удается всегда быть в курсе меняющихся трендов?

По правде говоря, стремительная ежесезонная смена трендов — это уже скорее миф и уловка маркетологов, чем правда. Посмотрите на глобальные тренды: спорт, удобство, расслабленность, андрогинность. Сколько сезонов, если не сказать лет, они уже с нами? И пока на спад эта история не идет. Больше того, в современную моду все входит, и ничего не выходит. Объяснение этому простое: рынок ориентирован на то, чтобы зарабатывать. А делать это гораздо проще, когда женщина, придя в магазин, может найти там все, что захочет. А вообще сегодня, в эру социальных сетей и блогеров, следить за трендами гораздо проще, чем еще пару лет назад. И это доступно не каким-то избранным людям, а каждому, у кого в руках есть смартфон. Просто нужно знать, где искать. Образы с показов недель моды можно смотреть в онлайн-режиме, поэтому, понимая законы, по которым работает fashion-рынок, и умея видеть и интерпретировать язык тканей, принтов и кроя, довольно легко вычислить, что будет в магазинах через полгода. Поэтому читателей своего блога и своих клиентов я всегда направляю в интернет — смотреть на лидеров мнений, наблюдать, изучать и тренироваться. А вот глянец я уже давно не рекомендую. Просто потому, что кофточки, платья и помады, в сущности, не имеют к моде никакого отношения. Подписаться на Instagram Ирины Шабашовой

8. Как следовать моде, но при этом подчеркивать индивидуальность?

На самом деле, модно и индивидуально — это вовсе не противоположности. Как раз наоборот. Современная мода больше всего ценит индивидуальность, а не марки, лейблы, громкие имена или готовые манекенные решения. Но выражая свою индивидуальность через актуальные вещи или необычные сочетания, вы выглядите современнее, а значит моложе, успешнее и вообще «на волне». Поэтому следить за модой и изучать ее в той или иной мере я советую всем. Тренировать насмотренность. Дальше остается только играть с выраженностью трендов, подбирая то, что подходит именно вам. 9. Что вас вдохновляет?

Модный пульс, который я всегда чувствую в Милане, приезжая на закупки для своей галереи. Молодые и успешные дизайнеры. Просто потому, что я знаю: помимо таланта и вдохновения для развития марки необходимы еще и бизнес-интуиция, деловая хватка, аналитический ум. И меня поражает, как все это может сочетаться в одном человеке. Меня вдохновляют женщины, которые умудряются в ежедневной бесконечной гонке успевать все: строить карьеру, развиваться, быть женой и мамой и не терять способность чувствовать вкус жизни.