Лядова, Бондарчук и другие звезды на вечеринке Coach

В Москве прошла вечеринка по случаю открытия флагманского магазина американского бренда аксессуаров, на которую пришло немало звездных модниц.

Один из самых стильных образов продемонстрировала актриса Елена Лядова, которая выбрала для вечеринки темно-синий брючный костюм в мужском стиле. Его она дополнила уютным бархатным свитшотом и парой сверкающих сережек-цепочек.

Тата Бондарчук отдала предпочтение черному total look, выбрав в качестве яркого акцента эффектную алую помаду.

Айза Анохина же появилась на вечеринке в соблазнительной мини-юбке с геометрическим принтом и лаконичном синем топе. Образ завершила поясная сумка Gucci.

Еще больше стильных звезд — в нашей галерее!

Елена Лядова

Юлианна Караулова

Тата Бондарчук

Ирина Горбачева

Дарья Чаруша

Анфиса Черных

Айза Анохина

Надежда Сысоева

Весенний гардероб: 15 красивых пальто на любой бюджет

20 фильмов, которые смотрятся на одном дыхании

Читайте также:

Меха, шлемы и оружие: Неделя моды глазами Пугачевой и других звезд

Девочка-пай: 10 самых скромных платьев Бузовой

Беременная Кьяра Ферраньи носит экстремально короткие платья