Лядова, Бондарчук и другие звезды на вечеринке Coach 

В Москве прошла вечеринка по случаю открытия флагманского магазина американского бренда аксессуаров, на которую пришло немало звездных модниц.
В ГУМе прошла громкая звездная вечеринка в честь открытия бутика Coach. Как оказалось, среди фанатов бренда есть немало российских знаменитостей. Они не только приняли участие в торжестве, но и продемонстрировали стильные и актуальные весенние образы. Среди гостей можно было заметить Ирину Горбачеву, Елену Лядову, Анфису Черных, Тату Бондарчук, Юлианну Караулову, Дарью Чарушу, Надежду Сысоеву, Айзу Анохину и многих других.
Один из самых стильных образов продемонстрировала актриса Елена Лядова, которая выбрала для вечеринки темно-синий брючный костюм в мужском стиле. Его она дополнила уютным бархатным свитшотом и парой сверкающих сережек-цепочек.
Тата Бондарчук отдала предпочтение черному total look, выбрав в качестве яркого акцента эффектную алую помаду.
Айза Анохина же появилась на вечеринке в соблазнительной мини-юбке с геометрическим принтом и лаконичном синем топе. Образ завершила поясная сумка Gucci.
Еще больше стильных звезд — в нашей галерее!
Елена Лядова
Юлианна Караулова
Тата Бондарчук
Ирина Горбачева
Дарья Чаруша
Анфиса Черных
Айза Анохина
Надежда Сысоева
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