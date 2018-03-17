8 зеленых идей макияжа ко Дню святого Патрика, которые мы подсмотрели у звезд

Николь Ричи Николь Ричи — настоящая зеленая фея. Яркий макияж в оттенках металлик, зеленый наряд и хитрый прищур. Повод раз в жизни взять пример со скандальной блондинки.

Зендая Зендая показала вариант макияжа для примерной девочки. Кошачьи стрелки и аккуратная растушевка в зеленых тонах — для тех, кто только начинает экспериментировать.

Эмили Ратажсковски С Эмили всегда приятно брать пример — начиная от идеальной фигуры, заканчивая свадьбой через две недели после знакомства с женихом. В макияже красотка-модель тоже радует — красивейшие изумрудные смоки определенно стоит повторить прямо сегодня.

Люпита Нионго Люпита Нионго — настоящая умница во всем. Даже в том, как сочетать этнику и выход в свет. Если вы тоже неравнодушны к народным мотивам — подглядывайте за приемами Люпиты и отправляйтесь на встречу приключениям.

Лили Колинз

С милашки Колинз стоит брать пример, если сегодня вечером вы собираетесь примерить образ томной нимфы. Эффект мокрых волос и насыщенный зеленый макияж глаз — идеальное комбо (особенно если сочетать его с впечатляющим декольте).

Ванесса Хадженс Образ Ванессы тоже вполне хорош собой — во-первых, минимализм и ничего лишнего, во-вторых, гладкий хвост, который позволяет прическе не быть отвлекающим маневром. Все будут видеть только ваши глаза.

Исса Рей Исса Рей — главный герой дня святого Патрика. Потому что и наряд подобрала под стать, и идеальные изумрудные стрелки нарисовала. Если в вашем гардеробе затерялось платье с зелеными пайетками — теперь вы знаете, как его обыграть, чтобы стать главной на этом празднике жизни.