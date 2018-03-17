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«Пятьдесят оттенков несвободы»: Джейми Дорнан на прогулке с женой
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«Пятьдесят оттенков несвободы»: Джейми Дорнан на прогулке с женой 

Журнал ОК! 7 часов назад
Звезда одного из фильмов трилогии «Пятьдесят оттенков» Джейми Дорнан вместе с супругой попали в объективы фотографов. Пара приехала в Англию в Челтнем, чтобы посетить фестиваль верховой езды. Джейми одет с иголочки, а Амелия выглядит как настоящая леди.
Актер надел серый костюм, голубую рубашку и темно-синий галстук с геометрическим узором.
Амелия также отдала предпочтение классике: белая блуза, темно-синий блейзер с крупными белыми пуговицами и брюки прямого кроя. Свой образ Уорнер завршила необычной шляпкой с пером.
Напомним, Джейми Дорнан прославился благодаря фильму «Пятьдесят оттенков свободы». А в одном из своих интервью он признался, что супруга принципиально не смотрела эпизоды нашумевшей трилогии.
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