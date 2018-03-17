Идеальная пара: как выбрать свадебное платье и мужской костюм

По фасону

Dream-dress, свадебное платье с юбкой из фатина и каплеобразным вырезом на спине, 35 000 руб.,

заказать: +7 (918) 354-73-60​, www.dream-and-dress.ru Она Главное в выборе свадебного платья — фасон. Этой весной и летом в моде женственные модели. Огромные стоячие юбки с обручами стремительно канули в Лету. Невеста, по мнению ведущих мировых дизайнеров, таких как Vera Wang, Carolina Herrera и Peter Langner, должна быть похожа на нежное облако. Фасон платья может быть струящимся, пышным или летящим со шлейфом. Он В мужской моде на этот раз лидер — костюм-тройка. Жилет добавляет жениху лоска и стиля. Костюмы-тройки можно найти в коллекциях Louis Vuitton , Emporio Armani и других модельеров. Не теряют актуальности смокинги и фраки. Винтажный пиджак с белоснежной рубашкой и бабочкой точно выделит будущего супруга из толпы гостей. Но здесь нужно учитывать фасон платья невесты. Оно должно быть не менее роскошным.

По цвету

Myvestis, cвадебное платье силуэта Golden Hind из коллекции Florencе, 52 360 руб.,

заказать: +7 (937) 075-11-44, www.myvestis.ru Она В свадебных коллекциях в этом сезоне представлена разнообразная палитра. Невеста может выбрать платье нежно-розового, голубого и бежевого цветов. Из необычных расцветок в моде «айвери» (разновидность оттенка слоновой кости), персиковый, жемчужный и «холодный кофе». Звезды Голливуда уже не раз выходили замуж в цветных платьях. Но не стоит забывать про классический белый. Белоснежное платье, в отличие от цветного, подойдет к любому мужскому костюму. Он Цветное разнообразие теперь и в мужских коллекциях. Черные костюмы сменяют синие, серые и бежевые двойки и тройки. Свадебный наряд жениха необязательно должен быть однотонным. Приветствуется яркий принт, клетка и полоска. Именно такие расцветки были представлены на неделях моды в Париже и в Милане. Свадебные костюмы различных цветов можете найти в магазине Cesar`s. Костюмы фабричного производства отличаются хорошим качеством и безупречным вкусом. Свадебный костюм Cesar`s, цена: 22 900 руб., сорочка в подарок

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Где: компания Cesar`s Телефон: +7 (982) 640-81-85 Сайт: www.elpagroup.ru По сезону

Myvestis, cвадебное платье «Леонтина» из коллекции Kookla, А-силуэт, 46 250 руб.,

заказать: +7 (937) 075-11-44, www.myvestis.ru Она Осенью и зимой лучше всего будут смотреться платья из плотных текстур. К тому же сейчас именно тяжелые ткани на пике свадебной моды. Дизайнеры возрождают викторианские традиции и используют при пошиве платьев королевскую тафту, парчу и жаккард. Смотрится очень роскошно. Если свадьба летом и прогноз погоды позволяет, лучше отдать предпочтение летящим шифоновым, атласным или кружевным платьям. Он Мужской костюм на свадьбу в холодное время года лучше выбрать из кашемира или из шерсти. Тогда на фотосессии жених точно не замерзнет и сможет потом носить костюм на работу. Весной и летом стилисты рекомендуют купить костюм изо льна, хлопка или шелка. Если обещают жару, можно выбрать пиджак и брюки светлого цвета, например, в тон свадебного платья. По типу фигуры

Dream-dress, свадебное платье с приспущенными вшитыми плечиками и верхом с драпировкой, цена: 40 000 руб.,

заказать: +7 (918) 354-73-60, www.dream-and-dress.ru Она Свадебное платье — вещь, которая легко может скрыть все недостатки фигуры. Например, девушкам с широкими плечами стилисты рекомендуют покупать пышные модели. Невестам с полными бедрами акцент рекомендуют сделать на зоне декольте и выбрать юбку попроще. Силуэт «русалка» со шлейфом будет хорошо смотреться на девушках с тонкой талией. Он Женихам тоже стоит обратить внимание на свое телосложение, прежде чем покупать костюм. Невысоким мужчинам лучше носить удлиненные пиджаки и брюки без подворотов. Накачанным и коренастым рекомендуется остановить выбор на приталенных пиджаках, которые вытянут силуэт. Высоким и худым будущим мужьям подойдут широкие модели. Если правильно подобрать фасон, мужчина будет выглядеть на миллион даже в недорогом костюме. Подобрать костюм на любой вкус и любую фигуру помогут специалисты магазина Cesar`s. Здесь представлены качественные модели, которые шьют из лучших тканей итальянских фабрик. Свадебный костюм Cesar`s, цена: 19 900 руб.

ГДЕ КУПИТЬ? Что: свадебный костюм

Где: компания Cesar`s Телефон: +7 (982) 640-81-85 Сайт: www.elpagroup.ru По аксессуарам

Sokolov, cерьги из золоченого серебра с жемчугом, цена: 3 390 р. ; мужские золотые часы, цена: 94 700 р. Она Перебор с аксессуарами может превратить девушку в воздушный торт. Лучше всего со свадебным платьем гармонирует жемчуг — скромно, нежно и со вкусом. Он, кстати, бывает не только белый, но и голубой, кремовый, розовый и даже серый. Поэтому можно подобрать идеальное украшение к модному цветному платью.

Серьги с жемчугом и сапфирами,

цена: от 1 327 400 руб., салон Tulupov,

тел. +7 (343) 215-68-80​, www.uvelir-ural.ru Золотые серьги с жемчугом и сапфирами,

цена: от 368 500 руб., ювелирный холдинг

Ринго», тел. +7 (343) 359-60-77, ringo.info

Серьги с жемчугом Happy Charms,

цена: от 1 575 руб., Respectjewel,

тел. +7 (800) 500-15-67, respectjewel.ru Золотые серьги с демантоидом и жемчугом,

цена: от 186 200 руб., салон Vertier,

тел. +7 (982) 700-05-51​, vertier.jewelry

ОнУ мужчины основные аксессуары на свадьбе — запонки и заколка для галстука. Можно добавить лоска хорошими часами. Ремень лучше выбрать классический, чтобы он не превращал образ жениха в повседневный casual. Бутоньерку традиционно подбирают под цвет платья невесты. Эту и другие устаревшие свадебные традиции легко можно оставить в прошлом и заменить цветок на платок.

Запонки Pistachio, цена: от 3 008 руб.

Запонки Pistachio, цена: от 2 475 руб.

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Телефон: +7 (495) 988-88-89 Сайт: retail.pistachio.it По удобству

Она Любые вещи на свадьбе должны быть комфортными, особенно это касается нижнего белья. Вообще желательно иметь два комплекта: один — на торжество, другой — для первой брачной ночи. В первом случае лучше остановиться на бесшовном белье, а во втором выбрать прозрачный или шелковый комплект. По многочисленным опросам, именно такие комплекты больше всего заводят мужчин.

Бюстгальтер, цена: от 899 руб., VIS-À-VIS,

тел. +7 (343) 375-82-52​, visavis-moda.yapokupayu.ru Корсет Passionata Jolie Paris​, цена: от 3 325 руб.,

салон нижнего белья Mon Seсret,

тел. +7 (383) 222-23-59, monsecret.ru Он Жениху на свадьбу лучше надеть классические трусы: боксеры или слипы нейтральных тонов. Они удобны и подходят для того, чтобы носить их под брюками. Ещё больше советов для подготовки к свадьбе:

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