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Чудо-Женщина переоделась в спортивную одежду
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Чудо-Женщина переоделась в спортивную одежду 

WMJ.ru 7 часов назад
Фото: WMJ.ru
Галь Гадот, известная по роли Чудо-женщины из вселенной DC, является примером для многих женщин по всему миру. «Моя мама была учителем физкультуры, поэтому я с детства привыкла к активному образу жизни, — делится Гадот. — Благодаря фитнесу и регулярным тренировкам я стала не только сильной и выносливой, но и уверенной в себе». На Гадот представлена минималистичная монохромная одежда бренда, и её поскорее хочется купить! Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Мария Махова Фото: фото-архивы пресс-служб
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