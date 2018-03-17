«Глазам не верю, где перья и стразы?»: Филипп Киркоров оделся, как простой человек

Король эстрады Филипп Киркоров с годами демонстрировал все более смелые, дерзкие, яркие костюмы. Перья, стразы, шелка и меха — артист всегда знал, как выделился из толпы. И потому многие поклонники уже успели забыть, как выглядит их кумир в обычной одежде.

После зимних каникул вновь открылся светский сезон, и многочисленные мероприятия собирают весь бомонд столицы, позволяя отечественным звездам себя показать и на других посмотреть. Так, на днях состоялся коктейль от фешенебельного бренда Louis Vuitton , приуроченный к 15-летию флагманского бутика французского Дома. На праздничную вечеринку съехались давние клиенты и друзья бренда, в числе которых был и несравненный король русской эстрады Филипп Киркоров.

Появление артиста вызвало немалый ажиотаж публики, связанный с его необычным внешним видом. На удивление, король эпатажа и ярких костюмов выбрал, пожалуй, самый скромный из своих нарядов. Почитатели артиста, рассматривая снимки с мероприятия, буквально не могли поверить своим глазам. Ведь вместо привычных перьев, блеска и ядовитых цветов Филипп выглядел совершенно обыкновенно и непримечательно.

Его новый стиль пришелся изумленным фанатам по вкусу. И пока одни задавались вопросом, что же произошло с звездным модником, другие буквально рукоплескали, признаваясь, что в кои-то веки видят в нем привлекательного мужчину. «Глазам не верю, где перья и стазы, это что за скромный вид?» «Ну надо же! Одет как человек!» «Ого, практически минимализм. Внезапно» «Первый раз вижу его без перьев, весьма прикольно» «Какой мужчина привлекательный, когда одет сдержанно» «Это его самый скромный наряд» «Где стразы и перья? Это не Филипп» «Филипп на удивление скромно одет, даже приятно посмотреть»

При этом его сценические образы публика продолжает критиковать с завидным постоянством. В особенности поклонников впечатлил недавний выход Киркорова в короне, в адрес которой не высказался только ленивый пользователь сети.