Чем запомнился 36-й сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia: итоги, тренды, показы, гости

Шоу Воительницы на показе Pogrebnyak x Hoggard

Под боевой клич барабанов и со щитами на изготовку модели отправляются на фэшн-битву. Видимо, дизайнеры предвкушают продолжение сериала «Викинги». Глубокие декольте, металлические молнии, кожаные детали — эта одежда не для робких. Смелость города берёт свое!

Вселенная в очках ANASTASIA DOKUCHAEVA

Дефиле под трек «АИГЕЛ — Буш баш» перенесло всех в другое измерение: многослойные цветные образы, голографические сумки из пластика, одежда с эффектом металлик, подпоясанная ремнём безопасности. Советуем пристегнуться: осенью-зимой 2018-2019 вас будет трясти. И не только от холода.

Ультрафиолетовый показ Bella Potenkina

Весь свет, конечно, собрался на показе Беллы Потемкиной . Пытаясь угодить своему не на шутку стильному клиенту, Белла включила в показ самые последние тренды: много перьев, прозрачные ткани на «голых» платьях и, конечно, главный цвет года — ультрафиолетовый. Им дизайнер раскрасила все, от сумок и многоярусных шифоновых платьев до боди и теплого пальто. Особо преданных фанатов ее творчества так возбудил показ, что с напряжением они решили справиться прямо в зале. Just saying…

Китайские мотивы Artem Shumov

Фантазии на тему цветных волос не оставляют Шумова еще с весенне-летнего сезона. Только в этот раз всех окутал этакий восточный флёр. Под китайские запевы и ритмы хип-хопа классика встречалась со спортом, строгий серый цвет соседствовал с аппликациями китайских драконов, а клетка сочеталась с полоской. Это громкий трибьют культуре Поднебесной страны.

Дело в шляпе у Igor Gulyaev

Вообще, у настоящих русских модниц на этой неделе моды было два тренда — total red и крайне изящная шляпка. А самые крутые даже сочетали два в одном. Серого волка на них нет… Хотя, нет, постойте, Филипп Бедросович в сером костюме и кепке со стразами в первом ряду на показе Artem Shumov все-таки засветился. Ну а для тех, кому на шабаш слетаться в красных шляпах непозволительная роскошь, в следующем сезоне есть возможность обратиться к Игорю Гуляеву , потому что со шляпами у дизайнера проблем не было. Возможно, он к королевской свадьбе готовится.

Тренды

Зов природы

Краски осени вдохновляют не только пейзажистов, но и российских кутюрье. Приглушенный красный, изумрудный, горчичный, коричневый — дизайнеры все чаще прибегают к природным оттенкам в своих линейках. Зов природы продолжается и в обилии анималистичных принтов, как, например, у Яси Миночкиной, Игоря Гуляева и Александра Рогова

Шубы

Шубы из натурального меха — уже пережиток прошлого. Мода продолжает настаивать на пошиве из искусственных материалов, и мы этому очень рады. На днях, кстати, Versace заявили, что отказываются от натурального меха. Отвоевав у норок и лис место в гардеробной в прошлом сезоне, эти шубы всё дальше отходят от привычной монохромности. Красные полосы поверх коричневой основы — принты теперь с нами надолго.

Металлик

Обувь, очки или огромная сумка — Maison Margiela задал тенденцию еще своей кутюрной коллекцией. Тренд в России поддержали ANASTASIA DOKUCHAEVA, Igor Gulyaev, Pogrebnyak и Za_Za.