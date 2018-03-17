«А ничего другого нет?»: один и тот же образ Виктории Дайнеко на разных вечеринках обсуждают в сети

В сети обсуждают образ известной российской певицы Виктории Дайнеко , появившейся на двух разных светских мероприятиях в одном и том же брючном костюме, который к тому же сочли не самым удачным выборам для ее фигуры.

Популярная российская певица Виктория Дайнеко дала хейтерам новый повод для язвительного обсуждения в социальной сети, когда появилась в одном и том же брючном костюме на двух разных светских мероприятиях.

Знаменитая брюнетка блеснула перед публикой насыщенно-синим брючным костюмом, свободные прямые брюки которого были выгодно дополнены приталенным жакетом, удачный крой которого был призван визуально увеличивать объем груди носителя. Завершила элегантный стиль Виктории оригинальная, сплетенная из бисера брошь в виде алой розы, изящно приколотая к вороту жакета.

Надо признать, что образ получился весьма удачный, видимо, поэтому Дайнеко и не сочла необходимым переодеваться в промежутке между двумя светскими вечеринками, которые состоялись в столице в один и тот же вечер.

Впрочем, у интернет-пользователей имеется свое мнение и на счет образа популярной артистки и на счет ее халатного отношения к собственному имиджу в глазах общественности, ведь появиться на двух разных фотоколлах без малейшего изменения в образе — это просто фэшн-провал.

«Этот костюм так полнит, будто Вас в два раза больше чем на самом деле» «А что ничего другого не было? Могла бы хоть туфли сменить» «Колхозно выглядит. То ли фасон не ее, то ли погладила плохо…» «Вот до чего лень доводит. Можно было и переодеться, ну или прическу сменить» «Ой, не могу! Что совсем тяжко с финансами? Один костюм на все времена» «А ничего другого нет? Почему одинаковый костюм на двух разных тусовках?» «Это просто провал! В пиджаке грудь предусмотрена, а там пусто, плюс брюки итак массивные ноги еще тяжелее сделали» Отметим, что в последнее время стиль Виктории часто становится предметом для насмешек в сети. Не так давно интернет-пользователи от души потренировали свое остроумие под снимком молодой певицы в довольно оригинальных сапогах.