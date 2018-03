Худеть или не худеть: кто живет в гармонии со своим телом

Спор о том, каких параметров должна быть женщина, чтобы за ней следовали другие, остался где-то в прошлом. Многие дизайнеры пересмотрели свое мнение об идеальном женском теле, и стали ориентироваться на женщин всевозможных форм и объемов. Худеть или не худеть: кто живет в гармонии со своим теломТому подтверждение постоянное участие в показах и рекламных кампаниях моделей plus size. На обложках самых известных журналов то и дело появляются известные модели размера XL и XXL. И это не удивительно, мир диктует свои правила. Сейчас кумирами многих и многих становятся женщины, что вселяют уверенность и помогают двигаться вперед, и не только благодаря своим формам. Рекламные кампании брендов, особенно нижнего белья, уже давно не обходятся без участия моделей plus size. И этот факт тоже не удивляет, в мире существуют женщины не только стандартных размеров. Хотя, кто задает эти стандарты? И почему на них стоит ориентироваться? Если посмотреть внимательно на фотографии этих женщин, становится очевидным, что они живут в гармонии с собой и своим телом. На сегодняшний день, модели plus size не просто востребованы, но они стали для многих женщин, ориентиром в жизни. Ниже 5 из тех, кто постоянно на слуху и особо популярен. Эшли Грэм

Робин Лоули

Тара Линн

Искра Лоуренс