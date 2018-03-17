Ретро-стиль: Белла Хадид продемонстрировала новый образ

Топ-модель Белла Хадид может удивлять, шокировать или вдохновлять своими нарядами. Ей подражают, ее ненавидят, но оставаться безразличным к ней (и тому, что она делает) трудно. На днях Белла появилась перед камерами в элегантном наряде. Знаменитость заметили, когда она шла с подругами на обед. И если приятельницы Беллы оделись примерно одинаково (черный верх, внизу — светлые джинсы и черная обувь), то звезда явно выделялась (может, даже слишком!). Она надела белый комбинезон свободного кроя с широкими лацканами и ремнем. Для встречи Белла выбрала белые кроссовки, на шею повязала платок, надела длинные серьги, состоящие из трех колец, и очки в светлой оправе.

Позже Хадид сама поделилась в своем Instagram фотографией наряда. На снимке она позирует у ретро-автомобиля.