«Не просто ловит восторженные взгляды, а срывает овации»: Ани Лорак с мужем Муратом

Ани Лорак с мужем Муратом

Фото: архивы пресс-службы

Недавно в спортивном комплексе «Олимпиский» прошел грандиозный концерт Ани Лорак под названием «Diva». Концерт был настолько масштабным и высокотехнологичным, что его приравняли к шоу мирового масштаба. На мероприятии певицу приехал поддержать ее муж Мурат. Звездная пара выглядит счастливой, а вот как они одеты, оценит наш эксперт по моде.

Комментарий эксперта:

Эксперт по моде Ася Рязанкина*.

*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Ани Лорак выглядит соблазнительно. Она не просто ловит восторженные взгляды, а срывает овации. Приталенный тренч с глубоким декольте и открытыми плечами выглядит очень сексуально. Блеск ткани добавляет дороговизны и праздничности. Черные брюки — наоборот, без блеска —уравновешивают образ. Все акценты расставлены грамотно. Получился полноценный образ и для сцены, и для жизни. И Мурат соответствует красавице жене: одет стильно и лаконично.