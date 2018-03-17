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«Не просто ловит восторженные взгляды, а срывает овации»: Ани Лорак с мужем Муратом
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«Не просто ловит восторженные взгляды, а срывает овации»: Ани Лорак с мужем Муратом 

Teleprogramma.pro 22 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Ани Лорак с мужем Муратом
Фото: архивы пресс-службы
Недавно в спортивном комплексе «Олимпиский» прошел грандиозный концерт Ани Лорак под названием «Diva». Концерт был настолько масштабным и высокотехнологичным, что его приравняли к шоу мирового масштаба. На мероприятии певицу приехал поддержать ее муж Мурат. Звездная пара выглядит счастливой, а вот как они одеты, оценит наш эксперт по моде.
Комментарий эксперта:
Эксперт по моде Ася Рязанкина*.
*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Ани Лорак выглядит соблазнительно. Она не просто ловит восторженные взгляды, а срывает овации. Приталенный тренч с глубоким декольте и открытыми плечами выглядит очень сексуально. Блеск ткани добавляет дороговизны и праздничности. Черные брюки — наоборот, без блеска —уравновешивают образ. Все акценты расставлены грамотно. Получился полноценный образ и для сцены, и для жизни. И Мурат соответствует красавице жене: одет стильно и лаконично.
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