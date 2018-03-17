Трое из ларца: Гагарина, Мороз и Пересильд нарядились в одном стиле

Юлия Пересильд и Три звёздные красавицы Полина Гагарина Дарья Мороз побывали на одном светском мероприятии и удивили поклонников своим общим снимком. Публика обратила внимание, что девушек трудно отличить друг от друга из-за схожей одежды и макияжа.

Фурор среди поклонников произвела совместная фотография певицы Полины Гагариной и актрис Дарьи Мороз и Юлии Пересильд, которые почтили своим присутствием вечеринку в честь открытия бутика Max Mara. Почитатели не могли не обратить внимания, какими схожими выглядели эти три разные и яркие красавицы.

Белокурые светские львицы не только представили схожие по тональности и стилю наряды, но и их макияж был как под копирку. Их одинаковая помада навлекла на себя насмешки со стороны особенно развеселившихся почитателей, которые предположили, что девушки решили не заморачиваться и по кругу передавали друг другу декоративную косметику, готовясь к мероприятию.

И хотя сложно поспорить с тем, что артистки в тот вечер были на высоте, а их стиль и блеск мог бы ослепить даже звездный Голливуд, поклонники один за другим выражали изумление однотонному виду российских красавиц. «Вы такие одинаковые. И в одной тональности» «Одной помадой губы в туалете красили?» «Ну что, сообразили на троих?» «Не понимаю этого следования к единому образу, никакой индивидуальности» «По поводу губ и всего остального договаривались?» «Что-то не отличить друг от друга» «И наряды похожи, и одна помада на троих»

Впрочем, замечаниям поклонников относительно схожести трех светских львиц есть простое объяснение. Артистки согласились выступить моделями на модном показе, поэтому все они были одеты в наряды из одной коллекции и воплощали собой образ согласно задумке дизайнера. Стоит отметить, что для Полины Гагариной, большой любительницы экспериментов и всего нового, такой опыт стал лишь еще одной ступенькой в череде ярких преображений. Дарья Мороз, в свою очередь, также удивляет поклонников своей многогранностью, ведь девушка не только актриса, но и фигуристка, а теперь еще и модель.